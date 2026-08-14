Piața muncii· 1 min citire
Acuzații în Coaliție: Pîslaru susține că partidele au transmis în plic grilele salariale pentru demnitari
Foto/Arhivă
Publicat14 aug. 2026, 15:22
Actualizat14 aug. 2026, 15:23
SursăRealitatea.Net
Ministrul interimar al Muncii aruncă responsabilitatea legii salarizării la partide! Dragoș Pîslaru susține că nu Guvernul condus de Ilie Bolojan a propus majorarea veniturilor pentru demnitari. Interimarul spune că grilele de salarizare au venit în plic de la partide.
Citește și
- 19:40Nicușor Dan și liderii fostei coaliții n-au ajuns la nicio înțelegere pe Legea salarizării
- 18:33Răscoala ia amploare, profesorii amenință cu greva generală la început de an școlar
- 17:07Noua Lege a salarizării în Sănătate 2026. Ce conțin revendicările trimise de sindicate către Ministerului Muncii
- 08:10Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News