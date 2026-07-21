Piața muncii· 1 min citire
Întâlnire decisivă la Palatul Cotroceni, pe legea salarizării - SURSE
Nicușor Dan, președintele României
Publicat21 iul. 2026, 10:10
Actualizat21 iul. 2026, 13:12
Sursărealitatea plus
Noi discuții la Palatul Cotroceni pe proiectul legii salarizării! Potrivit unor surse, este vorba de o întâlnire tehnică între partidele din fosta coaliție și reprezentanții Administrației Prezidențiale.
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