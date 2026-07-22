Piața muncii· 1 min citire
Blocaj în negocierile de la Cotroceni pe legea salarizării. Pîslaru cheamă joi educația, iar sporul de condiții periculoase se schimbă
Palatul Cotroceni
Publicat22 iul. 2026, 16:37
SursăRealitatea.Net
Discuțiile tehnice pe legea salarizării au continuat și astăzi la Palatul Cotroceni, însă nu s-a ajuns la niciun acord, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ două ore, iar negocierile vor fi reluate în zilele următoare.
Citește și
- 10:10Întâlnire decisivă la Palatul Cotroceni, pe legea salarizării - SURSE
- 09:15Lovitură pentru sute de mii de bugetari. Noua lege le îngheață salariile, în timp ce veniturile demnitarilor cresc etapizat
- 07:56Noua lege a salarizării: artificiile prin care își măresc lefurile aleșii. Cât vor câștiga președintele și premierul
- 07:32Revoltă după publicarea proiectului legii salarizării. Toate marile sindicate amenință cu proteste
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News