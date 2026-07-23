Artificiul din lege prin care cresc cele mai mari salarii. Noi privilegii în lege pentru cei mai înstăriți din instituții

Publicat 23 iul. 2026, 19:03 Sursă Realitatea PLUS

Noi privilegii în lege pentru cei mai înstăriți din instituții apar prin introducerea indicelui de competitivitate salarială. Evaluarea și redefinirea nivelului se va realiza periodic, la un interval de maximum 3 ani, în raport cu evoluția pieței muncii și cu încadrarea în bugetele proprii aprobate acestor instituții.

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