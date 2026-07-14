Lia Olguța Vasilescu avertizează: „Cu noua lege a salarizării, statul pierde dublul câștigului din PNRR”

Primarul Craiovei și fost ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu (PSD), susține că aplicarea noii legi a salarizării va provoca un impact bugetar uriaș, depășind de două ori suma pe care România o primește anual prin PNRR. Mai precis, statul ar pierde 1,6 miliarde de euro anual, în timp ce reformele din PNRR aduc doar 800 de milioane.
Într-o postare publicată pe Facebook, Vasilescu critică modul în care au fost negociate jaloanele privind reforma salarizării și acuză lipsa consultării Ministerului Muncii și a sindicatelor.
La ora actuală, impactul prognozat pe legea salarizării este de 166 de miliarde. Dacă facem legea în actuala formă, proastă, impactul va fi de 174 miliarde. Deci statul român va pune în plus, anual, minim 8 miliarde de lei, adică 1,6 miliarde de euro!, afirmă Vasilescu.
Fostul ministru îl acuză pe fostul ministru USR Cristian Ghinea, responsabil de negocierile PNRR, că a acceptat condiții dezavantajoase pentru România.
Talentatul ministru Ghinea (…) a acceptat că dacă facem ‘reforma salarizării’ să primim 50 de milioane de euro, iar dacă nu o facem, să pierdem 770 milioane de euro! Mai proastă negociere sigur nu există!
Ea susține că jaloanele introduse în PNRR ignorau prevederi deja existente în legea 153, precum bonusurile de performanță, care însă nu au fost niciodată aplicate.
Probleme majore în administrația locală
Vasilescu avertizează că impunerea unor coeficienți identici pentru UAT‑urile din aceeași categorie de populație va genera creșteri salariale pe care multe primării nu le pot susține:
Un angajat de la Iași nu poate primi același salariu cu cel de la Oradea, deși sunt în aceeași grupă. (…) La Craiova, anvelopa salarială ar urma să crească cu 2 milioane de euro față de cât e în prezent.
Fostul ministru al Muncii a criticat și modificarea valorii de referință de la 4.325 lei la 4.100 lei, pentru că astfel sunt afectați mai mult de jumătate din angajații din sectorul public:
„Dacă rămâne așa, veniturile a peste 60% dintre bugetari scad! Exact la cei cu salariile mici! Ce am dat noi în 2017 dispare acum aproape în totalitate.”
Vasilescu respinge acuzațiile potrivit cărora PSD ar bloca reformele din PNRR și insistă că partidul solicită doar o analiză serioasă a impactului noii legi: