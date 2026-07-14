Lia Olguța Vasilescu avertizează: „Cu noua lege a salarizării, statul pierde dublul câștigului din PNRR”

Publicat 14 iul. 2026, 20:15 Sursă Realitatea.Net

Primarul Craiovei și fost ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu (PSD), susține că aplicarea noii legi a salarizării va provoca un impact bugetar uriaș, depășind de două ori suma pe care România o primește anual prin PNRR. Mai precis, statul ar pierde 1,6 miliarde de euro anual, în timp ce reformele din PNRR aduc doar 800 de milioane.

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