PSD și marile sindicate discută astăzi noul proiect al legii salarizării. Consultări maraton la Parlament

Publicat 18 iul. 2026, 09:02 Actualizat 18 iul. 2026, 10:47 Sursă Realitatea PLUS

Consultări maraton între liderii PSD și sindicate din domenii cheie, pe noul proiect al legii salarizării! La ora 9.00 au început discuțiile în Parlament, în condițiile în care sindicatele au anunțat deja că se pregătesc pentru grevă și au stabilit un calendar al protestelor în stradă.

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