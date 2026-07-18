Piața muncii· 1 min citire

PSD și marile sindicate discută astăzi noul proiect al legii salarizării. Consultări maraton la Parlament

Liderii PSD

Liderii PSD

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat18 iul. 2026, 09:02
Actualizat18 iul. 2026, 10:47
SursăRealitatea PLUS

Consultări maraton între liderii PSD și sindicate din domenii cheie, pe noul proiect al legii salarizării! La ora 9.00 au început discuțiile în Parlament, în condițiile în care sindicatele au anunțat deja că se pregătesc pentru grevă și au stabilit un calendar al protestelor în stradă.

Sindicatele spun că proiectul este incert și asta pentru că numărul persoanelor care beneficiază de sporuri a fost limitat și nu e clar câți dintre salariați vor beneficia de sporuri.

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În plus, se schimbă modul de calcul și pentru valoarea de referință, demnitarii primesc un spor mai mare pentru proiectele finanțate cu fonduri europene, iar salariile demnitarilor o să crească eșalonat pe o perioadă de patru ani.

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