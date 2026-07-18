Piața muncii· 2 min citire

Revoltă după publicarea proiectului legii salarizării. Toate marile sindicate amenință cu proteste

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat18 iul. 2026, 07:32
Sursărealitatea.net

Revoltă în rândul sindicatelor după publicarea proiectului Legii salarizării, pe motiv că pentru mulți bugetari salariile vor stagna, iar în unele cazuri chiar vor scădea. Liderii sindicali, prezenți în platoul REALITATEA PLUS, au anunțat că pregătesc proteste și cer modificarea proiectului înainte de adoptare.

Trecând peste reaua‑credință a lui Bolojan și Pîslaru, vorbim despre transparență decizională. Abia după intervenția președintelui României proiectul a fost pus la dispoziția liderilor, să îl analizăm. Cosmin Andreica, președinte Europol.

Programul nostru de grevă este anunțat de mult. În spitale, luni vom avea grevă de avertisment, cu activitate între 9 și 11, în care, așa cum descrie legea, nu putem asigura mai mult de două treimi, restul fiind doar urgențe.Răzvan Gae, vicepreședinte Sanitas.

Cum să fac eu bani ca să am salarii pentru medici, dacă nu asigur nici măcar prevenția? Spitalul nu are nici jumătate din resurse, iar toți se duc la urgențe și medicul înnebunește, nu are timp nici să bea apă. Adrian Izvoranu, reprezentant al patronatelor.

Știu că colegii noștri din justiție se pregătesc de grevă. Nu s-a corectat absolut nimic. Sunt categorii care sunt bine, dar se mărește cumva anvelopa. Trebuie să discutăm o împărțire echitabilă. Horațiu Raicu, lider al Federației Naționale a Lucrătorilor Publici.

Noi, în administrația locală, nu facem proteste pentru că locuitorii ne văd pe noi ca pe niște dușmani. Dan Cârlan, președinte SCOR.

Ne trezim cu o salarizare care ne spune că ceea ce am câștigat în 2023 e prea mult și se amputează. Nu face decât să anuleze greva din 2023. Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

legea salarizariiproteste sindicatescadere salariiguvernul bolojan

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Piața muncii

Mai Multe