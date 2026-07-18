Piața muncii· 2 min citire
Revoltă după publicarea proiectului legii salarizării. Toate marile sindicate amenință cu proteste
Publicat18 iul. 2026, 07:32
Sursărealitatea.net
Revoltă în rândul sindicatelor după publicarea proiectului Legii salarizării, pe motiv că pentru mulți bugetari salariile vor stagna, iar în unele cazuri chiar vor scădea. Liderii sindicali, prezenți în platoul REALITATEA PLUS, au anunțat că pregătesc proteste și cer modificarea proiectului înainte de adoptare.
Citește și
- 20:15Lia Olguța Vasilescu avertizează: „Cu noua lege a salarizării, statul pierde dublul câștigului din PNRR”
- 15:49Nicușor Dan nu exclude o mediere între partide pe tema salarizării unice, pentru a salva banii din PNRR
- 16:33Greva foamei în fața CE Oltenia. Un miner acuză autoritățile că au blocat pensionările în condiții speciale
- 19:55Măsuri radicale. Sindicatele cer stoparea muncii în perioadele de caniculă extremă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News