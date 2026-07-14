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Nicușor Dan nu exclude o mediere între partide pe tema salarizării unice, pentru a salva banii din PNRR
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Publicat14 iul. 2026, 15:49
SursăRealitatea.Net
Negocierile tensionate pe marginea noii Legi a Salarizării pun în pericol termenele asumate de România prin PNRR, după ce PSD a anunțat oficial că refuză să voteze proiectul în forma sa actuală. Întrebat despre riscul unui eșec major, președintele României, Nicușor Dan, s-a arătat optimist și a transmis că este pregătit să intervină direct dacă dialogul dintre partide se va bloca definitiv.
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