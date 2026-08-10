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BNR decide dacă menține sau nu dobânda-cheie, ASTĂZI. Ce se întâmplă cu ratele românilor
Dobândă BNR
Publicat10 aug. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net
Banca Națională a României (BNR) decide luni dacă modifică dobânda de politică monetară, principalul instrument prin care influențează costul creditelor și al depozitelor din economie.
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