CAS, asigurare sau impozit? Autopsia patrimoniului fondului public de pensii - analiză de Daniel Udrescu
CNAS (foto Agerpres)
Procesul deschis de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului României și Ministerului Finanțelor pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților deschide o problemă juridică mult mai largă decât litigiul de aproximativ 5 miliarde de lei aflat în prezent în recurs. ÎCCJ susține, în esență, că statul nu își poate transforma propria organizare bugetară într-un mecanism de neexecutare a unei obligații patrimoniale și că lipsa creditelor bugetare nu poate goli de conținut un drept deja recunoscut. Această teză trebuie confruntată cu una dintre cele mai mari obligații patrimoniale administrate de statul român, sistemul public de pensii. Termenul de pe 20 august are implicaţii majore.
Problema pensiilor nu începe însă cu deficitul BASS și nici cu demografia anului 2026. Începe cu istoria patrimoniului sistemului. Înainte de a afirma că generațiile viitoare trebuie să finanțeze pensiile generațiilor prezente, statul trebuie să prezinte contabilitatea generațiilor trecute. Înainte de a invoca PAYG, trebuie stabilit ce patrimoniu exista înaintea PAYG, ce s-a întâmplat cu acesta, ce excedente au existat ulterior, unde au fost transferate, ce active sau creanțe au rămas în schimb și ce s-a întâmplat cu valoarea lor.
Aceasta este problema juridică centrală. Nu trebuie urmărit fiecare leu. Trebuie urmărit bilanțul.
1. Autopsia legislativă și patrimonială, 1912–2023
Veriga 1, originea patrimonială, Legea Nenițescu din 1912
Sistemul românesc de asigurări sociale nu s-a născut ca un mecanism PAYG fără patrimoniu. Legea pentru organizarea meseriilor, creditului și asigurărilor muncitorești din 1912 a organizat instituțional asigurarea pentru bătrânețe și invaliditate și a creat o structură distinctă de administrare a resurselor asigurărilor sociale. Contribuțiile aveau o destinație determinată, existau mecanisme de administrare și fructificare, iar sistemul putea deține valori și active.
Acesta este primul fapt care trebuie stabilit documentar, nu presupus. Care era patrimoniul sistemului, care erau rezervele, creanțele, titlurile, imobilele și celelalte active constituite din resursele asigurărilor sociale?
Importanța perioadei inițiale este fundamentală. Un sistem nou de asigurări, aflat în faza sa de acumulare, nu poate fi analizat retrospectiv ca și când ar fi funcționat dintotdeauna în forma matură a unui sistem de repartiție. La început există contributori, există acumulare, iar masa beneficiarilor se formează progresiv. Tocmai de aceea trebuie cercetate bilanțurile, nu substituite cu doctrina contemporană a solidarității intergeneraționale.
Veriga 2, consolidarea patrimonială, Legea Ioanițescu din 1933
Legea pentru unificarea asigurărilor sociale din 1933 a continuat instituționalizarea sistemului și a centralizat structurile existente. Pentru această perioadă trebuie refăcută situația patrimonială efectivă a instituțiilor de asigurări sociale, inclusiv imobile, sanatorii, unități medicale, titluri, disponibilități, creanțe și orice alte valori aflate în patrimoniul lor.
Răspunsuri limpezi: Juridice AI
Nu este necesar să se proclame dinainte că toate activele atribuite în literatura istorică asigurărilor sociale aparțineau juridic fondului de pensii. Aceasta trebuie demonstrată.
Tocmai aici începe expertiza.
Trebuie stabilit activul net al sistemului înaintea transformărilor produse după 1948.
Veriga 3, ruptura patrimonială, reorganizarea din 1948–1949
Reorganizarea socialistă schimbă radical structura juridică și financiară a asigurărilor sociale. Instituțiile anterioare sunt absorbite într-o arhitectură controlată de stat, iar Legea nr. 10/1949 reprezintă unul dintre reperele normative ale noii construcții.
Aici se află primul posibil moment al deposedării patrimoniale, dar termenul trebuie demonstrat contabil înainte de a fi calificat juridic.
– Trebuie stabilit ce patrimoniu exista imediat înaintea reorganizării, prin ce acte a fost transferat, către ce instituții, la ce valoare și, mai ales, ce a primit sistemul de asigurări sociale în schimb.
– Dacă activele au fost transferate, iar sistemului i-a fost recunoscut un activ substitutiv sau o creanță echivalentă, aceasta trebuie identificată.
– Dacă a existat o asemenea creanță și a fost ulterior stinsă, trebuie identificat actul stingerii.
– Dacă activele au fost transferate fără contrapartidă, în timp ce obligațiile sociale au rămas, avem primul fapt patrimonial esențial, separarea activului de pasiv.
Acesta nu mai este un argument politic. Este o operațiune contabilă susceptibilă de probă.
Veriga 4, perioada socialistă și problema excedentelor, Legea nr. 3/1977
Legea nr. 3/1977 păstrează relația dintre contribuții și pensii într-un sistem financiar centralizat în care autonomia patrimonială inițială fusese profund modificată.
Aici trebuie eliminată o afirmație vulnerabilă. Raportul ridicat dintre salariați și pensionari în anii 1970–1980 nu demonstrează singur existența unor excedente. Demografia nu este contabilitate.
Dar tocmai de aceea trebuie cerută contabilitatea.
– Trebuie reconstruite veniturile efective ale sistemului, cheltuielile pentru pensii și celelalte prestații, disponibilitățile, rezervele, excedentele financiare efective, dacă au existat, și transferurile acestora.
– Dacă sistemul a produs excedente și acestea au fost utilizate în economia generală a statului, întrebarea nu este dacă fiecare leu poate fi urmărit până la o fabrică sau hidrocentrală. O asemenea demonstrație ar fi inutilă și fragilă.
– Întrebarea este ce creanță sau activ a primit sistemul în schimbul valorii transferate.
Dacă răspunsul este niciunul, avem din nou aceeași operațiune, activul pleacă, pasivul rămâne.
Veriga 5, privatizarea și problema valorii substitutive după 1990
După 1989, o parte importantă a patrimoniului economic acumulat în perioada socialistă a fost privatizată, restructurată, lichidată sau transferată.
Aici trebuie evitată o altă generalizare vulnerabilă. Nu se poate afirma că toate activele privatizate aparțineau fondului de pensii și nici că veniturile tuturor privatizărilor trebuiau transferate BASS.
Trebuie procedat invers. Mai întâi se demonstrează legătura patrimonială.
Pentru activele sau valorile pentru care documentele și expertiza pot demonstra că resursele sistemului de asigurări sociale au fost transferate în formarea, finanțarea sau conservarea patrimoniului ulterior valorificat, trebuie urmărit traseul valorii. Trebuie identificată înstrăinarea, prețul, destinația sumelor și eventuala recunoaștere a unei valori corespunzătoare BASS sau succesorului juridic al sistemului.
Nu trebuie presupus răspunsul. Trebuie solicitat.
Veriga 6, instituționalizarea PAYG, Legea nr. 19/2000
Legea nr. 19/2000 consacră explicit arhitectura modernă a sistemului bazat pe repartiție și solidaritate. Dar PAYG nu poate opera retroactiv ca o amnistie contabilă.
Faptul că legea decide că veniturile curente finanțează prestațiile curente nu răspunde întrebării privind patrimoniul anterior.
PAYG este un mecanism de finanțare.
– Nu este un mod de stingere a creanțelor istorice.
– Nu demonstrează că activele anterioare nu au existat.
– Nu demonstrează că transferurile au fost compensate.
– Nu demonstrează că excedentele au fost consumate exclusiv pentru obligațiile sistemului.
Și nu poate transforma dispariția unei valori într-o operațiune juridic neutră numai prin schimbarea modelului de finanțare.
Veriga 7, contradicția actuală, Legea nr. 360/2023
Legea actuală aduce contradicția la forma sa cea mai clară. Sistemul este definit prin obligativitate, contributivitate, repartiție, solidaritate și autonomie. Persoana este asigurat. CAS este contribuție de asigurări sociale. Legea vorbește despre riscuri asigurate și prestații de asigurări sociale.
Această terminologie nu poate fi lipsită de consecințe juridice.
– Dacă este asigurare, trebuie să existe risc, contribuție și prestație.
– Dacă este contributivă, trebuie să existe o relație între contribuție și drept.
– Dacă este solidară, trebuie să existe o regulă identificabilă de mutualizare.
– Dacă este autonomă, trebuie să existe o individualizare reală a resurselor și obligațiilor sistemului.
Statul nu poate utiliza fiecare dintre aceste calificări numai atunci când îi este favorabilă.
2. De la acuzație la expertiza patrimonială
Argumentul de presiune juridică
Acțiunea ÎCCJ împotriva Guvernului oferă un principiu extrem de important. Debitorul public nu își poate crea propriul mecanism de neexecutare și apoi să îl invoce împotriva creditorului. Lipsa creditelor bugetare, eșalonările și organizarea internă a finanțelor publice nu pot transforma o obligație patrimonială într-o prestație facultativă.
Aplicată pensiilor, această logică trebuie împinsă cu o etapă înapoi.
Înainte de a întreba cum execută statul obligația, trebuie întrebat cum a administrat resursele primite pentru sistem.
Dar acțiunea nu trebuie construită greșit. Reclamanții nu pot introduce pur și simplu o cerere prin care solicită judecătorului „să auditeze ultimul secol”. Expertiza nu este, prin ea însăși, obiectul principal al procesului. Este mijloc de probă.
Trebuie să existe o acțiune admisibilă, un raport juridic determinat, interes actual, obiect și pretenție juridică susceptibilă de soluționare. În interiorul acelui litigiu, expertiza istorico-contabilă devine instrumentul prin care se verifică traseul patrimoniului.
Acesta este un avantaj, nu o slăbiciune. Teza nu îi mai cere judecătorului să creadă că fondul a fost deposedat. Îi cere să permită verificarea.
Argumentul de rezistență al statului
Statul va invoca inadmisibilitatea, lipsa interesului, lipsa calității procesuale, prescripția, imposibilitatea reconstruirii unor operațiuni vechi de aproape un secol, succesiunea unor regimuri juridice fundamental diferite și inexistența identității dintre fostele instituții interbelice și actualul BASS.
Va susține și că instanța nu este Curte de Conturi, Arhivă Națională sau comisie de anchetă istorică.
Aceste apărări trebuie anticipate.
De aceea reclamantul trebuie să prezinte începutul probatoriului, actele normative, documentele patrimoniale disponibile, succesiunea instituțională și operațiunile concrete care justifică solicitarea probelor.
Sarcina probei nu se transferă automat Ministerului Finanțelor. Dar nici statul nu poate beneficia procesual de faptul că documentele relevante se află sau s-au aflat tocmai în posesia instituțiilor sale.
Odată identificată existența unor registre, bilanțuri, inventare, acte de transfer sau alte înscrisuri relevante, instanța poate dispune prezentarea lor în condițiile legii procesuale.
Scenariul de stres
Punctul de presiune nu este afirmația „statul a luat banii”.
Punctul de presiune este întrebarea „prezentați contabilitatea”.
Dacă documentele demonstrează că sistemul avea active, acestea au fost transferate în afara lui, nu a existat o contrapartidă echivalentă, iar pasivul social a rămas, instanța primește o succesiune de fapte patrimoniale verificabile.
Judecătorul, nu expertul, le va da calificarea juridică.
3. Testul de stres CCR, asigurare sau impozit
Argumentul de presiune juridică
Aici se află una dintre cele mai dificile contradicții ale actualului sistem.
– CAS este obligatorie.
– CAS este denumită contribuție de asigurări sociale.
– Persoana este asigurat.
– Legea recunoaște contributivitatea.
– CCR recunoaște dreptul la pensie drept un drept preconstituit în perioada activă prin contribuțiile obligatorii.
Dar, simultan, statul susține că banii încasați nu constituie un patrimoniu individual, nu produc un drept asupra activelor în care au fost utilizați, nu creează o rezervă individuală, nu sunt restituiți ca sold succesoral la moarte și pot fi integral redistribuiți potrivit principiului repartiției.
Niciunul dintre aceste elemente nu demonstrează izolat o confiscare. O asigurare presupune mutualizarea riscului, iar prestația nu trebuie să fie matematic egală cu totalul contribuțiilor individuale.
Dar statul trebuie să demonstreze coerența juridică și actuarială a calificării pe care el însuși a ales-o.
– Dacă există asigurare, care este riscul asigurat?
– Dacă există contribuție, care este relația juridică dintre contribuție și prestație?
– Dacă există mutualizare, care este mecanismul actuarial?
– Dacă există contributivitate, cum este conservată substanța dreptului preconstituit?
– Dacă toate aceste relații sunt negate și CAS devine numai o prelevare obligatorie destinată finanțării cheltuielilor sociale curente, apare inevitabil problema calificării sale materiale ca sarcină fiscală.
În acel moment intră în discuție nu numai art. 44 și art. 47, ci și art. 56 alin. 2 din Constituție privind justa așezare a sarcinilor fiscale.
Statul nu poate beneficia simultan de ambele calificări. Nu poate încasa ca asigurător și răspunde ca fisc.
Argumentul de rezistență al statului
Statul va invoca solidaritatea socială, mutualizarea riscului și marja largă de apreciere de care beneficiază legiuitorul în organizarea sistemului public de pensii.
Va susține, corect până la un punct, că asigurarea socială nu este un depozit bancar, că nu există un cont individual în Pilonul I și că riscul longevității presupune tocmai redistribuirea resurselor între cei care trăiesc perioade diferite după pensionare.
Dar această apărare nu răspunde problemei istorice.
– Mutualizarea explică redistribuirea în interiorul sistemului.
– Nu explică transferarea patrimoniului în afara sistemului.
– Solidaritatea poate explica de ce contribuția unui asigurat finanțează prestația altui asigurat.
– Nu explică de ce un activ aparținând sistemului ar putea fi transferat patrimoniului general fără contrapartidă.
Aceasta este distincția care trebuie păstrată până la capăt.
Scenariul de stres
CCR nu trebuie pusă artificial în situația de a declara că PAYG este neconstituțional în sine.
Întrebarea este mai dificilă.
Poate principiul repartiției să fie interpretat astfel încât să elimine efectele juridice ale contributivității pe care aceeași lege o proclamă și ale dreptului preconstituit pe care CCR însăși îl recunoaște?
Dacă răspunsul este negativ, statul trebuie să explice ce conținut patrimonial rămâne protejat.
Dacă răspunsul este că niciun conținut patrimonial nu trebuie conservat, problema calificării CAS ca sarcină fiscală devine inevitabilă.
4. Testul articolului 138, BASS ca afectațiune bugetară constituțională
Argumentul de presiune juridică
Articolul 138 din Constituție trebuie adus în centrul demonstrației.
Constituția nu dizolvă pensiile într-un buget general al statului. Ea individualizează bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat și le supune unei proceduri distincte de elaborare și aprobare.
Aceasta nu creează automat un patrimoniu civil separat. Nu transformă contributorii în coproprietarii BASS. Nu interzice subvențiile de la bugetul de stat. Dar demonstrează ceva fundamental. Constituția recunoaște individualitatea financiară a sistemului asigurărilor sociale.
Aceasta justifică noțiunea de afectațiune bugetară constituțională.
– Articolul 138 trebuie citit împreună cu art. 44 și art. 47.
– Articolul 47 consacră dreptul la pensie.
– CCR leagă dreptul preconstituit de contribuție.
– Articolul 44 protejează creanțele asupra statului.
– Articolul 138 individualizează constituțional bugetul sistemului.
Rezultatul nu este automat proprietatea contributorului asupra unui anumit activ.
Rezultatul este obligația de trasabilitate.
– Un transfer între BASS și bugetul de stat poate fi legal.
– Subvenție poate fi legală.
– Cheltuială poate fi legală.
– Un transfer patrimonial poate fi legal.
Dar fiecare trebuie să aibă un titlu, o destinație și o urmă contabilă.
Transferul nu poate deveni dispariție.
Argumentul de rezistență al statului
Guvernul va susține că separarea constituțională a bugetelor este numai una bugetar-procedurală și nu creează un patrimoniu autonom în sens civil.
Această apărare trebuie acceptată în partea ei corectă.
Articolul 138 nu demonstrează singur existența proprietății asupra activelor istorice.
Dar tocmai pentru că individualizează constituțional BASS, întărește necesitatea urmăririi distincte a veniturilor, cheltuielilor, transferurilor, rezervelor, excedentelor și deficitelor.
Articolul 138 nu dovedește deposedarea. Face posibilă demonstrarea ei.
Scenariul de stres
Întrebarea adresată statului devine extrem de simplă.
Dacă resursele sistemului au fost transferate în afara acestuia, unde a fost înregistrată contrapartida?
Dacă răspunsul există, expertiza îl va identifica.
Dacă nu există, apare problema separării activului de obligație.
5. Testul CJUE, supremația nu creează competență
Argumentul de presiune juridică
CJUE nu este instanța constituțională a României și nu este instanța competentă să reconstituie patrimoniul asigurărilor sociale românești din 1912, 1933 sau 1949.
Articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale limitează aplicarea Cartei față de statele membre la situațiile în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.
Supremația dreptului Uniunii operează în domeniul dreptului Uniunii.
Supremația nu creează competență.
Naționalizarea, reorganizarea asigurărilor sociale din 1949, execuțiile financiare din perioada socialistă și interpretarea art. 138 din Constituția României nu devin probleme de drept european numai pentru că România a aderat la Uniunea Europeană în 2007.
Argumentul de rezistență
Într-un litigiu concret pot exista totuși probleme autentice de drept european, iar atunci sesizarea CJUE este legitimă și, în condițiile tratatelor, poate deveni obligatorie.
De aceea nu trebuie susținut că orice trimitere preliminară reprezintă o tactică de tergiversare.
Trebuie spus ceva mai precis.
O întrebare preliminară nu poate fi inventată pentru a transforma o problemă de drept intern într-o problemă europeană și nu poate fi utilizată numai pentru obținerea suspendării unui litigiu dificil.
Scenariul de stres
În chiar procesul ÎCCJ, Guvernul a solicitat atât sesizarea CCR, cât și sesizarea CJUE și suspendarea cauzei.
– Dacă există o problemă reală de drept european, Luxemburgul trebuie sesizat.
– Dacă nu există, CJUE nu poate deveni sala de așteptare a unei probleme constituționale românești.
– Ordinea competențelor trebuie păstrată.
– Instanțele naționale judecă raportul juridic.
– CCR controlează constituționalitatea.
– CEDO controlează respectarea Convenției în limitele competenței sale.
– CJUE interpretează dreptul Uniunii acolo unde acesta este aplicabil.
6. Matricea expertizei patrimoniale
Obiectivul 1, patrimoniul inițial
Să se identifice, pe baza bilanțurilor, inventarelor, registrelor patrimoniale și celorlalte documente disponibile, activul net al instituțiilor de asigurări sociale înaintea reorganizării din 1948–1949, cu identificarea distinctă a imobilelor, disponibilităților, rezervelor, titlurilor, creanțelor și celorlalte active.
Obiectivul 2, transferul și contrapartida
Să se identifice activele transferate din patrimoniul instituțiilor de asigurări sociale, beneficiarii transferurilor, valoarea contabilă sau evaluabilă a acestora și orice creanță, activ substitutiv sau altă contrapartidă recunoscută sistemului în schimb.
Acesta este obiectivul central.
Expertul nu va stabili dacă transferul a fost licit sau ilicit.
Va stabili dacă activul a plecat și ce a venit în schimb.
Obiectivul 3, perioada socialistă
Să se analizeze execuțiile financiare relevante pentru identificarea veniturilor contributive, cheltuielilor sistemului, disponibilităților, rezervelor și excedentelor financiare efective, dacă au existat, precum și destinația acestora.
Raportul dintre salariați și pensionari va constitui un element explicativ, nu substitutul probei contabile.
Obiectivul 4, continuitatea valorii
Pentru activele sau valorile pentru care primele obiective stabilesc o legătură documentabilă cu patrimoniul asigurărilor sociale, să se urmărească transformările juridice și economice ulterioare și să se identifice activele substitutive, creanțele sau alte valori care au continuat patrimoniul inițial.
Obiectivul 5, privatizările
Numai pentru activele pentru care a fost stabilită anterior o legătură patrimonială documentabilă cu sistemul de asigurări sociale, să se determine dacă acestea au fost privatizate, lichidate sau înstrăinate după 1990, care a fost valoarea obținută și dacă o valoare corespunzătoare a fost recunoscută BASS sau succesorului juridic relevant.
Obiectivul 6, bilanțul final
Să se stabilească, în măsura permisă de documentele existente, valoarea activelor identificate, valoarea contrapartidelor recunoscute sistemului, valoarea transferurilor necompensate și continuitatea eventualelor creanțe sau active substitutive.
Aceasta este cifra pe care dezbaterea despre pensii nu a avut-o niciodată.
Nu cât a contribuit un singur pensionar.
Nu câți salariați vor exista în 2050.
Ci care este soldul patrimonial istoric al raportului dintre sistemul de asigurări sociale și stat.
7. Testul final al tezei deposedării
Teza nu trebuie declarată dovedită pentru simplul fapt că statul spune „nu știm”.
Absența unui document nu este echivalentă cu proba unui transfer ilicit.
Dar nici dispariția documentară nu poate constitui automat apărarea administratorului.
Dacă existau obligații de evidență, dacă documentele păstrate demonstrează existența activelor, dacă actele normative demonstrează transferurile, dacă instituțiile statului au controlat patrimoniul și dacă tocmai acestea nu mai pot explica destinația valorii, lipsa documentelor poate dobândi o semnificație probatorie importantă în ansamblul cauzei.
Pragul probatoriu real este mai riguros.
Trebuie demonstrate existența activului, ieșirea lui din sistem și inexistența unei contrapartide echivalente, iar simultan trebuie demonstrată continuitatea pasivului reprezentat de obligațiile sistemului.
Dacă aceste elemente sunt probate, avem separarea activului de pasiv.
Atunci termenul deposedare încetează să mai fie o metaforă.
Devine o calificare juridică posibilă a unui fapt contabil demonstrat.
Și numai atunci trebuie discutat remediul.
– Poate fi o creanță asupra statului.
– Poate fi reconstituirea unei rezerve.
– Poate fi afectarea unor participații publice producătoare de dividende.
– Poate fi constituirea unui patrimoniu autonom de garantare a Pilonului I.
– Poate fi o combinație a acestora.
Remediul nu trebuie inventat înainte de expertiză.
Mai întâi trebuie stabilit soldul. Aceasta schimbă fundamental întreaga dezbatere despre pensii.
Statul nu mai este întrebat numai câți contributori există astăzi. Este întrebat ce a primit ieri.
– Nu mai este întrebat numai cât costă pensiile. Este întrebat ce patrimoniu a administrat.
– Nu mai este suficient să invoce PAYG. Trebuie să prezinte bilanțul anterior PAYG.
– Nu mai este suficient să invoce solidaritatea dintre generații. Trebuie să prezinte contabilitatea solidarității generațiilor trecute.
– Nu mai este suficient să afirme că sistemul este o asigurare. Trebuie să explice ce anume asigură contribuția, care este relația dintre contribuție și prestație și ce s-a întâmplat cu patrimoniul constituit în perioada în care sistemul acumula active.
– Nu mai este suficient să afirme că BASS este deficitar. Trebuie stabilit cum a ajuns deficitar.
Aceasta este întrebarea pe care procesul ÎCCJ o face imposibil de evitat.
Dacă statul susține în fața propriei instanțe supreme că o creanță patrimonială nu poate fi golită de conținut prin mecanisme bugetare create chiar de debitor, același stat trebuie să accepte investigarea modului în care și-a administrat propriile obligații contributive.
– Înainte de demografie, contabilitatea.
– Înainte de sustenabilitate, patrimoniul.
– Înainte de solidaritate, bilanțul.
– Înainte ca statul să spună că nu sunt bani, trebuie să spună unde au fost banii.
Iar dacă legea continuă să numească CAS contribuție de asigurări sociale, statul trebuie să răspundă unei întrebări și mai simple.
Unde este asigurarea corespunzătoare contribuției, unde este patrimoniul care a garantat-o și ce a primit sistemul în schimbul valorii pe care statul a utilizat-o?
– Dacă răspunsul poate fi documentat, expertiza îl va demonstra.
– Dacă nu poate fi documentat, judecătorul va trebui să stabilească efectele juridice.
– Aceasta este diferența dintre manifest și litigiu.
Nu i se cere judecătorului să creadă că fondul de pensii a fost deposedat. I se cere să deschidă bilanțul. Iar dacă bilanțul demonstrează că activul a plecat, contrapartida nu există și obligația a rămas, concluzia nu mai aparține autorului articolului. Aparține probei.
Fondul de pensii nu este sărac. A fost deposedat.
Expert contabil judiciar Daniel Udrescu
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