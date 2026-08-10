CAS, asigurare sau impozit? Autopsia patrimoniului fondului public de pensii - analiză de Daniel Udrescu

Publicat 10 aug. 2026, 08:48 Sursă daniel udrescu

Procesul deschis de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului României și Ministerului Finanțelor pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților deschide o problemă juridică mult mai largă decât litigiul de aproximativ 5 miliarde de lei aflat în prezent în recurs. ÎCCJ susține, în esență, că statul nu își poate transforma propria organizare bugetară într-un mecanism de neexecutare a unei obligații patrimoniale și că lipsa creditelor bugetare nu poate goli de conținut un drept deja recunoscut. Această teză trebuie confruntată cu una dintre cele mai mari obligații patrimoniale administrate de statul român, sistemul public de pensii. Termenul de pe 20 august are implicaţii majore.

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