Bursa de Valori București a închis în creștere ședința de marți

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat creșteri pe majoritatea indicilor în ședința de tranzacționare de marți, 13 octombrie 2026. În timpul zilei, indicele principal BET a consemnat un avans de peste 0,8%, în timp ce sectorul energetic și al utilităților a avut o evoluție pozitivă.
Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București în cursul ședinței, BET a ajuns la 33.530,81 puncte, în creștere cu 0,84% față de referință, la actualizarea din jurul orei 14:53. Indicele BET-Plus a urcat cu 0,81%, iar BET-XT, care urmărește evoluția celor mai lichide 25 de companii listate, a câștigat 0,78%.
Evoluții pozitive au fost înregistrate și pe segmentul energetic. Indicele BET-NG a avansat cu 0,97%, în timp ce BET-BK, reper utilizat de administratorii de fonduri de investiții, a crescut cu 0,56%.
În schimb, indicele BET-FI, care include societățile de investiții financiare și Fondul Proprietatea, a înregistrat o scădere de 0,18%.
Evoluții diferite între sectoarele pieței
Datele din timpul ședinței au indicat o evoluție neuniformă a companiilor listate. Avansul indicelui BET-NG a reflectat performanța pozitivă a sectorului energetic și al utilităților, în timp ce BET-FI a rămas pe minus.