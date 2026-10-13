Bursa de Valori București a închis în creștere ședința de marți

Publicat 13 oct. 2026, 19:17 Sursă Realitatea.Net

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat creșteri pe majoritatea indicilor în ședința de tranzacționare de marți, 13 octombrie 2026. În timpul zilei, indicele principal BET a consemnat un avans de peste 0,8%, în timp ce sectorul energetic și al utilităților a avut o evoluție pozitivă.

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