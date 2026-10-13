Actualitate· 1 min citire

Bursa de Valori București a închis în creștere ședința de marți

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea Financiara ca sursă preferată
Scris deIulian Budusan
Publicat13 oct. 2026, 19:17
SursăRealitatea.Net

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat creșteri pe majoritatea indicilor în ședința de tranzacționare de marți, 13 octombrie 2026. În timpul zilei, indicele principal BET a consemnat un avans de peste 0,8%, în timp ce sectorul energetic și al utilităților a avut o evoluție pozitivă.

Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București în cursul ședinței, BET a ajuns la 33.530,81 puncte, în creștere cu 0,84% față de referință, la actualizarea din jurul orei 14:53. Indicele BET-Plus a urcat cu 0,81%, iar BET-XT, care urmărește evoluția celor mai lichide 25 de companii listate, a câștigat 0,78%.

Evoluții pozitive au fost înregistrate și pe segmentul energetic. Indicele BET-NG a avansat cu 0,97%, în timp ce BET-BK, reper utilizat de administratorii de fonduri de investiții, a crescut cu 0,56%.

În schimb, indicele BET-FI, care include societățile de investiții financiare și Fondul Proprietatea, a înregistrat o scădere de 0,18%.

Evoluții diferite între sectoarele pieței

Datele din timpul ședinței au indicat o evoluție neuniformă a companiilor listate. Avansul indicelui BET-NG a reflectat performanța pozitivă a sectorului energetic și al utilităților, în timp ce BET-FI a rămas pe minus.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe