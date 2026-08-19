Miruță se contrazice cu Metrorex. Ministrul interimar de la Transporturi spune că metroul nu rămâne fără curent

Publicat 19 aug. 2026, 23:12 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar de la Transporturi, Radu Miruță, a declarat că Metrorex nu este în pericol să rămână fără furnizarea de energie electrică. Reacția oficialului vine după ce reprezentanții companiei au spus că, din cauza datoriilor către Hidroelectrica metroul ar putea rămâne în beznă.

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