Infrastructură· 1 min citire

Miruță se contrazice cu Metrorex. Ministrul interimar de la Transporturi spune că metroul nu rămâne fără curent

Miruță spune că nu se taie curentul la metrou, deși angajații susțin altceva. Foto/Arhivă

Miruță spune că nu se taie curentul la metrou, deși angajații susțin altceva. Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat19 aug. 2026, 23:12
SursăRealitatea.Net

Ministrul interimar de la Transporturi, Radu Miruță, a declarat că Metrorex nu este în pericol să rămână fără furnizarea de energie electrică. Reacția oficialului vine după ce reprezentanții companiei au spus că, din cauza datoriilor către Hidroelectrica metroul ar putea rămâne în beznă.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a dat asigurări că nu există niciun pericol ca rețeaua de metrou din Capitală să fie deconectată de la alimentarea cu energie electrică, în ciuda datoriilor acumulate de Metrorex.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul USR, oficialul a explicat că transportatorul subteran a început deja să achite din sumele restante către furnizor, în baza unei eșalonări aprobate.

Măsurile pentru achitarea restanțelor Metrorex

Radu Miruță a precizat că se află în dialog direct cu conducerile ambelor companii implicate pentru a gestiona situația financiară și pentru a preveni un eventual blocaj în transportul public. În urma discuțiilor purtate cu directorul Hidroelectrica, Karoly Borbely (nume menționat în contextul conducerii companiei) și cu conducerea Metrorex, au fost reluate plățile zilnice pentru reducerea treptată a debitelor.

Ministrul interimar a subliniat că achitarea facturilor la energia electrică este o obligație contractuală clară, care nu se negociază. Oficialul a dat garanții că alimentarea cu energie a metroului bucureștean va continua fără întreruperi, asigurând funcționarea normală a rețelei.

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