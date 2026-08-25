Stimulentul pentru nou-născuți scade în București din lipsă de bani

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) dezbate un proiect de hotărâre care modifică radical acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți. Măsura vine în contextul unei crize financiare severe cu care se confruntă Capitala, sistemul actual de beneficii depășind capacitatea bugetară reală.
Noua reglementare scade valoarea ajutorului de la 2.500 la 2.000 de lei și limitează accesul doar la anumite categorii vulnerabile. Cererile aprobate anterior intrării în vigoare a noii hotărâri (în baza HCGMB 209/2017) își păstrează valabilitatea și vor fi achitate conform prevederilor legale.
Cine va mai primi stimulentul pentru nou-născuți în București?
Dacă până acum sprijinul financiar era acordat tuturor părinților cu domiciliul sau reședința în Capitală, noul proiect restrânge drastic lista beneficiarilor. Astfel, sprijinul de 2.000 de lei se va acorda o singură dată pentru fiecare copil doar următoarelor categorii de mame:
Mamele care primesc componente ale venitului minim de incluziune (stabilit prin dispoziție de primar);
Mamele cu dizabilități;
Mamele minore;
Mamele aflate temporar în situații critice de viață (victime ale violenței domestice, ale calamităților sau aflate în risc confirmat prin anchetă socială);
Mamele din rândul cetățenilor străini sau apatrizi provenite din zone de conflict armat.
Care sunt condițiile obligatorii de eligibilitate
Pentru a primi stimulentul, dosarul depus la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii stricte:
Domiciliu în Capitală: Ambii părinți trebuie să aibă domiciliul stabil în București de cel puțin 12 luni neîntrerupte la data depunerii cererii.
Locul nașterii: Nașterea copilului trebuie să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi din București.
Fără datorii la bugetul local: Niciunul dintre părinți nu trebuie să aibă restanțe sau taxe neachitate către primăria de sector.
Termen limită: Cererea și documentele doveditoare se depun la DGASMB în termen de maximum 3 luni de la nașterea copilului.
DGASMB are restanțe de 650 de milioane de lei
Conform referatului de aprobare, sistemul de asistență socială din București se află într-o „criză de sustenabilitate financiară”. La data de 31 iulie, DGASMB acumula restanțe de peste 650 de milioane de lei la plata diferitelor stimulente locale.
Procesele pierdute în instanță au grăbit această decizie. Tribunalul București a obligat instituția la plata integrală a restanțelor, stipulând că lipsa banilor nu anulează obligația de plată și că singura cale legală de a reduce impactul bugetar este modificarea hotărârii de Consiliu General. Documentul subliniază că acest stimulent reprezintă un beneficiu local stabilit prin act administrativ, nu un drept subiectiv garantat prin legislația națională.