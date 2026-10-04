Combinatul siderurgic Hunedoara, la un an de la închidere. Ce face UMB Steel și când ar putea fi reluată producția
Combinatul siderurgic Hunedoara
Combinatul siderurgic din Hunedoara este închis de un an. UMB Steel lucrează la curățarea și întreținerea platformei, însă producția nu a fost încă reluată.
trecut un an de la oprirea producției la combinatul siderurgic din Hunedoara, una dintre cele mai importante platforme industriale din istoria orașului. După închiderea uzinei de către ArcelorMittal, activele au fost preluate de UMB Steel, compania controlată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu.
În prezent, producția de oțel nu a fost reluată. Pe platforma industrială se desfășoară în principal lucrări de curățare, întreținere și intervenții punctuale la instalații. Aproximativ 80 de persoane lucrează în prezent în incinta fostului combinat, majoritatea fiind foști angajați.
Combinatul siderurgic Hunedoara a fost închis în 2025
Activitatea industrială a combinatului a fost oprită în septembrie 2025. La momentul închiderii, uzina mai avea aproximativ 500 de angajați.
Decizia ArcelorMittal de a opri definitiv producția a venit pe fondul dificultăților economice și al lipsei unor perspective viabile pentru continuarea activității. Documentele companiei arată că producția a fost oprită definitiv începând cu 12 septembrie 2025.
Înainte de închidere, combinatul producea profile și alte produse siderurgice destinate unor domenii precum construcțiile, infrastructura și sectorul energetic.
UMB Steel a preluat activele combinatului
După oprirea producției, activele combinatului au intrat în proces de vânzare. UMB Steel a convenit preluarea acestora pentru 12,5 milioane de euro, plus TVA.
Tranzacția a inclus terenurile, clădirile, instalațiile, echipamentele, utilajele, mijloacele de transport și stocurile existente. Contractul a inclus și obligațiile de mediu aferente activelor preluate.
Vânzarea a fost finalizată oficial la 15 aprilie 2026, când întregul portofoliu de active al ArcelorMittal Hunedoara a fost transferat către UMB Steel.
Ce se întâmplă acum pe platforma industrială
La un an de la oprirea producției, activitatea de la combinatul siderurgic din Hunedoara este concentrată pe lucrări de curățare și întreținere.
Pe platformă lucrează aproximativ 80 de oameni, iar o mare parte dintre aceștia sunt foști angajați ai combinatului. Sunt efectuate intervenții la instalații, sunt reduse pierderile și consumurile, iar platforma este menținută într-o stare care să permită continuarea conservării activelor.
În același timp, zona industrială și terenurile aferente sunt supuse unor lucrări de curățare și ecologizare.
Halda de zgură, unul dintre activele importante
Unul dintre activele importante preluate de UMB Steel este halda de zgură din apropierea combinatului.
De-a lungul timpului, halda a reprezentat o sursă importantă de materiale recuperabile. Potrivit datelor citate de presa locală, din activitatea de prelucrare a materialului rezultat din combinat puteau fi recuperate anual zeci de mii de tone de fier, în timp ce cantități foarte mari de zgură puteau fi valorificate în domeniul construcțiilor.
Zona are însă și o istorie complicată, fiind afectată în trecut de probleme legate de stabilitatea terenului și de alunecări.
Când va fi repornit combinatul siderurgic din Hunedoara?
Una dintre principalele întrebări pentru foștii angajați și pentru comunitatea locală este dacă și când va fi reluată producția.
Deocamdată, nu există un calendar public clar pentru repornirea producției de oțel la Hunedoara. Actuala activitate este concentrată pe curățare, întreținere și conservarea infrastructurii industriale.
Prin urmare, preluarea combinatului de către UMB Steel nu înseamnă automat și reluarea imediată a producției. Pentru repornirea efectivă sunt necesare investiții, lucrări de modernizare și stabilirea unui plan industrial pentru platforma de la Hunedoara.
UMB Steel are planuri și în siderurgie
Preluarea combinatului din Hunedoara se înscrie într-o strategie mai largă a grupului controlat de familia Umbrărescu în industria siderurgică.
La sfârșitul anului 2024, UMB Steel a preluat și uzinele de la Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin, unde producția era oprită de mai mulți ani. Pentru această platformă au fost anunțate proiecte de reabilitare și modernizare, inclusiv construirea unui nou laminor.
Astfel, evoluția combinatului din Hunedoara este urmărită cu interes atât de foștii angajați, cât și de comunitatea locală, care a depins timp de generații de activitatea siderurgică.
O uzină cu aproape 150 de ani de istorie
Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de aproape un secol și jumătate și a reprezentat, timp de generații, principalul motor economic al orașului.
Platforma industrială a trecut prin numeroase restructurări și schimbări de proprietari. Numărul angajaților a scăzut drastic după anii '90, de la aproximativ 20.000 de persoane în 1991 la câteva mii în anii următori.
Oprirea producției în 2025 a încheiat cea mai recentă etapă din istoria uzinei. Preluarea de către UMB Steel lasă însă deschisă perspectiva unei eventuale reconversii sau relansări industriale.
Deocamdată, combinatul din Hunedoara rămâne în conservare, iar lucrările desfășurate pe platformă sunt concentrate pe curățare, întreținere și pregătirea activelor pentru următoarea etapă.
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News