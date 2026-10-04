DNSC avertizează: SMS-uri false despre taxe de parcare neachitate. Cum își pot proteja șoferii datele bancare
Avertisment DNSC
DNSC avertizează asupra unor SMS-uri frauduloase trimise în numele TPARK. Cum recunoști tentativa de phishing și cum îți protejezi datele bancare.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online prin SMS. Atacatorii se folosesc de numele și identitatea vizuală TPARK pentru a-i convinge pe utilizatori că au o sumă restantă pentru parcare și pentru a-i determina să acceseze un link fals.
Mesajele frauduloase sunt concepute astfel încât să creeze un sentiment de urgență. Destinatarii sunt informați că ar avea de achitat o presupusă datorie pentru parcare și că întârzierea plății ar putea atrage penalități.
Pentru verificarea și achitarea sumei, utilizatorii sunt îndemnați să acceseze un link inclus în SMS. DNSC atrage însă atenția că linkul nu conduce către domeniul oficial TPARK.
Cum funcționează frauda prin SMS
Potrivit DNSC, mesajele provin de la numere necunoscute și folosesc formulări menite să îi determine pe destinatari să acționeze rapid, fără să verifice autenticitatea informațiilor.
După accesarea linkului, utilizatorul ajunge pe o pagină care imită aspectul platformei TPARK. Sunt utilizate logo-ul și elemente grafice similare celor oficiale pentru ca pagina falsă să pară legitimă.
În cadrul procesului, victimei i se poate solicita numărul de înmatriculare al mașinii, sub pretextul verificării unei presupuse amenzi sau datorii de parcare. Ulterior, utilizatorul este direcționat către o etapă de plată frauduloasă, unde există riscul ca datele personale și bancare să fie compromise.
„Sumă neachitată” și „penalități” – semnale de alarmă
DNSC subliniază că expresii precum „sumă neachitată”, „penalități” sau solicitările de plată urgentă sunt folosite pentru a crea presiune asupra victimei.
Acest tip de fraudă, cunoscut sub forma unor atacuri de tip phishing, urmărește să exploateze reacția rapidă a utilizatorilor. Mesajul creează impresia că există o problemă care trebuie rezolvată imediat, iar linkul furnizat oferă aparent o soluție simplă.
Un element important de verificat este adresa site-ului. Chiar dacă pagina are logo-ul și designul unei platforme cunoscute, domeniul poate fi unul fals și controlat de atacatori.
DNSC: Nu accesați linkurile primite prin SMS
Pentru a evita fraudele legate de plata parcării, DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS atunci când mesajul solicită plata unei presupuse amenzi sau datorii.
Specialiștii recomandă:
Nu accesați linkuri primite prin SMS pentru plata unor presupuse amenzi sau datorii.
Verificați domeniul site-ului înainte de a introduce date personale, informații despre autoturism sau date bancare.
Accesați serviciile TPARK doar prin canalele oficiale, introducând manual adresa platformei în browser sau folosind aplicația oficială.
Nu introduceți datele cardului pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.
În cazul în care aveți dubii, verificați direct informația prin sursa oficială, fără să utilizați linkul din SMS.
Ce trebuie să facă persoanele care au introdus deja datele cardului
Persoanele care au accesat pagina frauduloasă și au introdus date bancare trebuie să acționeze cât mai repede.
DNSC recomandă contactarea imediată a băncii pentru blocarea instrumentului de plată și verificarea eventualelor tranzacții neautorizate.
Tentativa de fraudă poate fi raportată către DNSC prin canalele oficiale de raportare a incidentelor de securitate cibernetică.
Cum recunoști un SMS fraudulos despre o taxă de parcare
Un mesaj ar trebui tratat cu suspiciune dacă:
provine de la un număr necunoscut;
anunță o presupusă datorie sau amendă pentru parcare;
amenință cu penalități în cazul în care plata nu este făcută rapid;
solicită accesarea unui link pentru verificarea sau achitarea datoriei;
redirecționează către un site al cărui domeniu nu corespunde platformei oficiale;
solicită date personale, numărul de înmatriculare sau informații bancare.
DNSC recomandă prudență și verificarea informațiilor exclusiv prin canale oficiale. Campaniile de acest tip urmăresc să exploateze încrederea utilizatorilor în servicii cunoscute și să îi determine să furnizeze date sensibile.
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