Cât costă să locuiești în Constanța în 2026. Harta chiriilor și prețurile apartamentelor pe cartiere
Cât costă să locuiești în Constanța
Cât costă o chirie în Constanța în 2026 și cât se cere pentru apartamente? Vezi prețurile pe cartiere și diferențele dintre zonele orașului.
Piața imobiliară din Constanța continuă să fie marcată de diferențe importante între cartiere, atât în ceea ce privește chiriile, cât și prețurile apartamentelor. În septembrie 2026, chiria mediană solicitată pentru un apartament în oraș a ajuns la aproximativ 550 de euro pe lună, în timp ce prețul median cerut la vânzare s-a situat în jurul valorii de 1.998 de euro pe metru pătrat.
Pentru cei care își caută o locuință în Constanța, diferențele dintre zone pot însemna sute de euro în plus sau în minus la chiria lunară și zeci de mii de euro la cumpărarea unui apartament.
Cât costă chiria în Constanța în 2026
În septembrie 2026, oferta de închirieri din Constanța cuprindea 838 de anunțuri, iar chiria mediană era de aproximativ 550 de euro pe lună.
În funcție de numărul de camere, valorile solicitate erau următoarele:
garsonieră: aproximativ 490 de euro/lună;
apartament cu două camere: aproximativ 590 de euro/lună;
apartament cu trei camere: aproximativ 830 de euro/lună;
apartament cu patru camere sau mai multe: aproximativ 1.380 de euro/lună.
Acestea sunt prețuri solicitate în anunțuri și nu reprezintă neapărat valorile finale la care sunt încheiate contractele de închiriere.
Care sunt cele mai scumpe zone pentru chiriași
Diferențele dintre cartiere sunt semnificative. Potrivit datelor pentru septembrie 2026, Centrul Vechi este zona cu cea mai ridicată chirie raportată la suprafață, cu aproximativ 11,9 euro/mp/lună.
Pentru un apartament de 50 de metri pătrați, acest nivel înseamnă aproximativ 590 de euro pe lună.
Printre zonele cu chirii ridicate se mai află:
Mamaia Sud – aproximativ 11,3 euro/mp/lună;
Delfinariu – aproximativ 10,9 euro/mp/lună;
Campus – aproximativ 10,7 euro/mp/lună;
Centru – aproximativ 10,2 euro/mp/lună;
Faleza Nord – aproximativ 10 euro/mp/lună.
Poziționarea față de mare, accesul la plajă, proximitatea față de centrul orașului și existența unor locuințe noi sunt printre factorii care se reflectă în nivelul chiriilor.
Unde se găsesc chirii mai accesibile în Constanța
La polul opus, anumite zone pot oferi variante mai ieftine pentru persoanele care au un buget limitat.
În Inel II, de exemplu, chiria raportată la suprafață este de aproximativ 8,8 euro/mp/lună, în timp ce în Coiciu ajunge la circa 8,6 euro/mp.
În baza datelor analizate, Mamaia apare cu cea mai redusă valoare dintre zonele incluse în această comparație, de aproximativ 7,4 euro/mp/lună, echivalentul a circa 370 de euro pentru un apartament de 50 de metri pătrați.
Totuși, nivelul chiriei trebuie analizat împreună cu suprafața, starea imobilului, dotările și poziționarea exactă a locuinței.
Cât costă apartamentele de vânzare în Constanța
Și la cumpărare diferențele dintre cartiere sunt considerabile.
În septembrie 2026, prețul mediu cerut pentru apartamentele din Constanța era de aproximativ 2.126 de euro/mp, în timp ce valoarea mediană se situa la 1.998 de euro/mp. Prețul mediu solicitat pentru un apartament întreg era de aproximativ 136.000 de euro.
Pentru un apartament cu două camere, prețul mediu cerut era de aproximativ 115.000 de euro, la circa 2.000 de euro/mp.
Faleza Nord, printre cele mai scumpe zone pentru cumpărători
La vânzare, Faleza Nord se află în partea superioară a pieței constănțene, cu un preț median de aproximativ 2.829 de euro/mp.
Valori ridicate apar și în:
Delfinariu – aproximativ 2.798 euro/mp;
Campus – aproximativ 2.462 euro/mp;
Centrul Vechi – aproximativ 2.357 euro/mp;
Mamaia Centru – aproximativ 2.341 euro/mp.
În aceste zone, prețurile sunt influențate de apropierea de mare, tipul construcțiilor, facilități și poziționarea proprietăților.
Unde sunt cele mai mici prețuri la apartamente
Pentru cumpărătorii interesați de variante mai accesibile, datele din septembrie 2026 indică prețuri mai reduse în anumite cartiere din sudul și vestul orașului.
În CET, prețul median solicitat era de aproximativ 1.646 de euro/mp, iar în Viile Noi ajungea la circa 1.665 euro/mp.
În alte zone cu valori mai reduse se regăsesc:
Faleza Sud – aproximativ 1.748 euro/mp;
KM 4-5 – aproximativ 1.753 euro/mp;
Constanța Sud – aproximativ 1.767 euro/mp;
Far – aproximativ 1.844 euro/mp;
Badea Cârțan – aproximativ 1.872 euro/mp.
Diferența dintre Faleza Nord și CET este de aproximativ 72%, ceea ce arată cât de mult poate varia prețul unei locuințe în funcție de cartier.
Cât trebuie să plătească un constănțean pentru un apartament cu două camere
Apartamentele cu două camere reprezintă o parte importantă a ofertei de pe piața locală.
În septembrie 2026, prețul mediu solicitat pentru un apartament cu două camere era de aproximativ 115.000 de euro, în timp ce chiria medie cerută pentru aceeași categorie era de circa 590 de euro pe lună.
Pentru un cumpărător care nu dispune de economii suficiente, diferența dintre veniturile lunare și costul unei locuințe poate face ca achiziția să depindă de un credit ipotecar și de o perioadă lungă de rambursare.
Prețurile din anunțuri nu sunt neapărat prețurile finale
Un aspect important atunci când sunt analizate statisticile imobiliare este diferența dintre prețul solicitat și prețul efectiv de tranzacționare.
Datele utilizate pentru această analiză provin din anunțuri imobiliare și reflectă sumele cerute de proprietari. În cazul unei tranzacții, prețul final poate fi diferit în urma negocierii.
Același principiu este valabil și în cazul chiriilor: suma afișată într-un anunț nu reprezintă automat valoarea la care este semnat contractul.
Piața imobiliară din Constanța rămâne împărțită între zone accesibile și zone premium
Datele din septembrie 2026 arată o piață imobiliară puternic diferențiată în Constanța. Pentru chiriași, costurile pot porni de la aproximativ 370-400 de euro pentru anumite locuințe și zone și pot crește semnificativ în cartierele centrale sau apropiate de mare.
La cumpărare, diferențele sunt și mai vizibile: de la aproximativ 1.646 euro/mp în CET până la aproape 2.829 euro/mp în Faleza Nord.
Pentru cei care caută o locuință în Constanța, cartierul, distanța față de mare, anul construcției, suprafața și starea apartamentului pot schimba substanțial bugetul necesar.
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