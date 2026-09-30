Drumul Expres Focșani–Brăila avansează spre etapa exproprierilor

CNIR caută servicii cadastrale, evaluatori și asistență juridică pentru terenurile aflate pe traseul viitorului drum de mare viteză.
Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat procedura pentru contractarea serviciilor necesare exproprierilor aferente Drumului Expres Focșani–Brăila.
Contractul vizează documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asistență juridică pentru dobândirea, prin expropriere sau transfer, a proprietăților afectate de viitoarea infrastructură.
Peste 3.200 de imobile vizate
O decizie de expropriere emisă la 1 septembrie vizează 3.297 de imobile din județele Vrancea și Brăila, cu o suprafață totală de aproximativ 8,56 milioane de metri pătrați.
Despăgubirile stabilite însumează circa 35,93 milioane de lei. Drumul Expres Focșani–Brăila, denumit și DEx 6 „Milcovia Expres” în documentele strategice, va avea aproximativ 73,5 kilometri.
Proiectul trebuie să creeze o legătură rutieră de mare viteză între Autostrada Moldovei A7, în zona Focșani, și infrastructura din zona Brăila. Lansarea serviciilor pentru exproprieri reprezintă o etapă administrativă necesară înaintea executării propriu-zise a lucrărilor pe întregul amplasament.