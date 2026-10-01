Norvegia, anunț despre livrările de gaze pentru iarna 2026–2027. „Suntem pregătiți”
Gaze naturale
Norvegia, principalul furnizor de gaze al Europei, anunță că infrastructura sa este pregătită pentru cererea ridicată din sezonul rece 2026–2027.
Norvegia, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, este pregătită să facă față cererii ridicate din sezonul rece care urmează, potrivit operatorului norvegian al infrastructurii de transport și procesare a gazelor, Gassco.
Anunțul vine la începutul noului an de livrare a gazelor, în contextul în care Europa intră în perioada de iarnă cu o atenție sporită asupra securității aprovizionării și a nivelului stocurilor.
Norvegia spune că infrastructura de gaze este pregătită
Gassco a transmis că sistemul norvegian de export al gazelor este pregătit pentru a răspunde cererii ridicate din Europa în timpul iernii.
Operatorul gestionează o rețea importantă de conducte și instalații de procesare prin care gazele norvegiene ajung pe piețele europene. Potrivit Gassco, lucrările de mentenanță programate au fost finalizate, iar infrastructura de pe platoul continental norvegian este pregătită pentru creșterea cererii.
Norvegia a devenit principalul furnizor de gaze al Europei după reducerea livrărilor rusești în urma invaziei Ucrainei. În prezent, gazele norvegiene acoperă aproximativ 30% din cererea combinată a Uniunii Europene și Marii Britanii.
Cât gaz a livrat Norvegia Europei
În 2025, Norvegia a livrat aproximativ 114,9 miliarde de metri cubi de gaze. În 2026, până la momentul anunțului, livrările au ajuns la aproximativ 86,2 miliarde de metri cubi, cu circa 2,1 miliarde de metri cubi peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.
Datele arată importanța pe care producția norvegiană o are pentru piața europeană, în special într-un context în care continentul încearcă să își diversifice sursele de aprovizionare.
Europa intră în iarnă cu presiuni asupra pieței gazelor
Anunțul Gassco vine într-un moment în care piața europeană a gazelor rămâne vulnerabilă la eventuale probleme de aprovizionare.
Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) a avertizat că nivelul stocurilor și evoluția aprovizionării globale cu gaze naturale rămân factori importanți pentru piața europeană în sezonul rece 2026–2027.
În același timp, Europa își reduce în continuare dependența de gazele rusești și se bazează tot mai mult pe importuri din Norvegia, Statele Unite și alte surse.
Norvegia, principalul furnizor de gaze al Europei
Rolul Norvegiei pe piața europeană a gazelor a crescut semnificativ în ultimii ani. Gazele norvegiene sunt transportate printr-o rețea extinsă de conducte către mai multe piețe europene, inclusiv Germania, Regatul Unit, Belgia și Franța.
În sezonul rece 2025–2026, Norvegia a reprezentat aproximativ 489 TWh din importurile de gaze ale Uniunii Europene, potrivit datelor ACER. În aceeași perioadă, gazele naturale lichefiate au avut o pondere importantă în aprovizionarea europeană, iar Statele Unite au devenit cel mai mare furnizor individual de LNG pentru UE.
Ce se întâmplă cu prețurile gazelor
Securitatea aprovizionării nu este singurul factor care influențează piața europeană. Prețurile sunt afectate și de disponibilitatea gazelor naturale lichefiate, de nivelul stocurilor, de temperaturile din timpul iernii și de evoluțiile geopolitice.
Potrivit Reuters, prețurile europene la gaze au crescut puternic în 2026, pe fondul restrângerii unor surse de LNG și al incertitudinilor geopolitice.
În acest context, faptul că infrastructura norvegiană este pregătită pentru perioada de consum ridicat reprezintă un element important pentru aprovizionarea pieței europene.
Europa se bazează pe mai multe surse de aprovizionare
Deși Norvegia are un rol central, Europa nu se bazează pe un singur furnizor. În ultimul sezon de iarnă, importurile de LNG au crescut, iar gazul lichefiat provenit din Statele Unite a avut o pondere tot mai mare în mixul european.
Pentru iarna 2026–2027, evoluția cererii, nivelul stocurilor și disponibilitatea gazelor de pe piața mondială vor fi factori importanți pentru securitatea energetică și pentru prețurile din Europa.
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