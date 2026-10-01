TollRo s-a defectat chiar din prima zi. CNAIR recunoaște probleme tehnice după lansarea sistemului contestat de transportatori

Noul sistem de taxare rutieră TollRo, lansat oficial la 1 octombrie 2026 pe fondul unei controverse majore și al solicitărilor de amânare venite din partea transportatorilor, a întâmpinat probleme tehnice chiar din prima zi de funcționare. CNAIR a confirmat disfuncționalități la transmiterea documentelor și procesarea unor plăți și anunță că utilizatorii nu vor fi sancționați până la remedierea situației.Chiar și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, și-a luat măsuri de precauție în perspectiva unor eventuale disfuncționalități, afirmând încă din 28 septembrie că, dacă sistemul nu va funcționa la 1 octombrie, nu va semna niciun ordin de amendare a șoferilor
În comunicatul postate pe pagina oficială de Facebook a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se precizează că valabilitatea rovinietelor și a taxelor TollRo nu este afectată, însă volumul foarte mare de utilizatori a generat întârzieri și blocaje în anumite componente ale sistemului. În plus, autoritățile anunță că șoferii nu vor fi sancționați până la remedierea problemelor.
Debut cu probleme pentru TollRo, noul sistem de taxare rutieră
Noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică TollRo a intrat în funcțiune la miezul nopții dintre 30 septembrie și 1 octombrie, însă primele probleme au apărut încă din ziua lansării.
În comunicatul oficial, CNAIR a anunțat că cele mai multe probleme au fost semnalate de utilizatorii care folosesc adrese de e-mail Gmail și Yahoo, aceștia întâmpinând întârzieri la primirea notificărilor și la finalizarea procesului de creare a conturilor.
Probleme și la procesarea plăților. CNAIR nu va aplicata amenzi până la remedierea situației
Compania recunoaște că au existat și disfuncționalități în legătură cu procesarea plăților efectuate prin noua platformă.
„Au fost raportate disfuncționalități în interconectarea platformei cu procesatorul de plăți”, precizează CNAIR.
Reprezentanții instituției susțin că toate tranzacțiile realizate în intervalul afectat sunt verificate și reconciliate pentru ca sumele achitate să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor.
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Totodată, CNAIR afirmă că achiziția și valabilitatea rovinietei sau a tarifelor TollRo nu sunt afectate de problemele tehnice semnalate în prima zi de funcționare și nu se vor aplica amenzi.
„Nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa TollRo începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei”, a anunțat CNAIR.
Instituția precizează că echipele tehnice ale CNAIR și STS lucrează pentru remedierea defecțiunilor și pentru stabilizarea platformei.
Transportatorii cer amânarea sistemului
Problemele apărute chiar în prima zi riscă să amplifice controversa din jurul TollRo. Lansarea noului sistem a fost contestată de o parte a industriei transporturilor, care a avertizat în repetate rânduri că platforma nu este suficient testată și a solicitat amânarea implementării.
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CNAIR susține însă că problemele sunt temporare și că sistemul va reveni la parametri normali după finalizarea intervențiilor tehnice.
Miruță "s-a spălat de mâini", lăsându-i pe șefii CNAIR să se descurce în cazul unei eventuale defecțiuni
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, s-a delimitat încă din 28 septembrie de eventualele probleme ale platformei TollRo și a avertizat public că nu va accepta sancționarea transportatorilor dacă sistemul nu va funcționa corespunzător, potrivit Agerpres. „Nu voi semna niciun ordin care să amendeze transportatorii în situația în care acest sistem nu va merge”, declara Miruță cu trei zile înainte de lansare, subliniind că CNAIR avea obligația contractuală de a pune platforma în funcțiune la 1 octombrie. Problemele tehnice confirmate de CNAIR chiar în prima zi de operare arată că avertismentul ministrului s-a dovedit justificat.