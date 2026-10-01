TollRo s-a defectat chiar din prima zi. CNAIR recunoaște probleme tehnice după lansarea sistemului contestat de transportatori

Publicat 1 oct. 2026, 10:54 Sursă Realitatea.net

Noul sistem de taxare rutieră TollRo, lansat oficial la 1 octombrie 2026 pe fondul unei controverse majore și al solicitărilor de amânare venite din partea transportatorilor, a întâmpinat probleme tehnice chiar din prima zi de funcționare. CNAIR a confirmat disfuncționalități la transmiterea documentelor și procesarea unor plăți și anunță că utilizatorii nu vor fi sancționați până la remedierea situației.Chiar și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, și-a luat măsuri de precauție în perspectiva unor eventuale disfuncționalități, afirmând încă din 28 septembrie că, dacă sistemul nu va funcționa la 1 octombrie, nu va semna niciun ordin de amendare a șoferilor

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