APIA începe plata subvenției pentru motorină: peste 150 de milioane de lei pentru fermieri

Banii intră în conturile fermierilor: APIA începe plata subvenției pentru motorină. Suma depășește 150 de milioane de lei
APIA a început plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aferent trimestrului II din 2026. Peste 150 de milioane de lei sunt alocate pentru fermierii eligibili, iar banii urmează să ajungă în conturile beneficiarilor în perioada următoare.
APIA începe plata subvenției pentru motorină
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin centrele județene, a demarat plata ajutorului de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, respectiv pentru trimestrul al doilea al anului.
Potrivit datelor comunicate de APIA, suma totală aprobată pentru această etapă este de 150,126 milioane de lei. Plata este destinată unui număr de 15.386 de beneficiari, pentru o cantitate totală de aproximativ 110,132 milioane de litri de motorină.
Câți bani primesc fermierii pentru motorină
Ajutorul de stat este acordat sub forma rambursării diferenței de acciză pentru motorina utilizată în agricultură.
Pentru motorina cumpărată în perioada 1 ianuarie – 6 aprilie 2026, cuantumul ajutorului este de 2,697 lei/litru.
Pentru motorina achiziționată în perioada 7 aprilie – 30 iunie 2026, valoarea rambursării este de 2,397 lei/litru.
Plățile aferente trimestrului II urmează să fie virate în conturile fermierilor în zilele următoare.
Peste 110 milioane de litri de motorină, luați în calcul pentru plată
Datele aprobate pentru această etapă arată că cea mai mare parte a ajutorului este destinată sectorului vegetal.
Sector vegetal: peste 93,5 milioane de litri, pentru un ajutor de aproximativ 127,6 milioane de lei;
Sector zootehnic: peste 11,68 milioane de litri, pentru aproximativ 15,86 milioane de lei;
Îmbunătățiri funciare: aproape 4,93 milioane de litri, pentru circa 6,66 milioane de lei.
În total, cantitatea de motorină eligibilă pentru trimestrul II este de aproximativ 110,13 milioane de litri, iar valoarea ajutorului depășește 150,12 milioane de lei.
Subvenția pentru motorină, un sprijin important pentru fermieri
Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se aplică pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic și pentru îmbunătățiri funciare.
Pentru anul 2026, Guvernul a prevăzut inițial un buget de 620 de milioane de lei pentru această schemă.
Prin rambursarea unei părți din acciza aferentă motorinei, fermierii beneficiază de un sprijin destinat reducerii costurilor generate de lucrările agricole mecanizate.
Când ajung banii în conturile fermierilor
APIA a început deja efectuarea plăților pentru motorina utilizată în trimestrul II al anului 2026. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, banii urmează să ajungă în conturile beneficiarilor în zilele următoare.