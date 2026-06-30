Fiscalitate· 2 min citire

Moody's avertizează: incertitudinea politică pune presiune pe consolidarea fiscală a României

Moody's

Moody's

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 iun. 2026, 07:40

Agenția de rating Moody's a atras atenția, asupra riscurilor pe care incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale le pot aduce procesului de consolidare fiscală și implementării reformelor asumate de România, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Agenția a subliniat că un cadru politic stabil și capacitatea instituțională de a susține măsurile necesare rămân esențiale pentru menținerea traiectoriei fiscale asumate de România în perioada următoare.

Traiectoria deficitului și costurile cu dobânzile

Moody's a menționat că așteptările sale au vizat, până în prezent, reducerea deficitului bugetar de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,9% în 2027, însă această traiectorie depinde de capacitatea României de a menține consolidarea fiscală și de a adopta măsurile necesare după 2026.

Agenția estimează totodată că plățile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 și la 9,6% în 2027, pe fondul randamentelor ridicate și al creșterii datoriei publice din ultimii ani. Moody's notează și vulnerabilitatea României la fluctuațiile cursului de schimb, în condițiile în care puțin peste 50% din datoria publică este denominată în valută.

PNRR, cealaltă miză: termenul-limită de 31 august

O altă provocare semnalată de agenție vizează implementarea reformelor și investițiilor rămase din Mecanismul de Redresare și Reziliență, înainte de termenul-limită de 31 august 2026. Moody's a remarcat că România a accelerat implementarea PNRR, rata ajungând la aproximativ 70% după ultima plată aprobată de Comisia Europeană, dar a avertizat că întârzierile în formarea unui guvern stabil pot afecta finalizarea reformelor și investițiilor rămase.

Ministerul Finanțelor a precizat că analiza Moody's nu reprezintă o acțiune de rating și nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit al României.

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