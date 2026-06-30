Fiscalitate· 2 min citire
Moody's avertizează: incertitudinea politică pune presiune pe consolidarea fiscală a României
Moody's
Agenția de rating Moody's a atras atenția, asupra riscurilor pe care incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale le pot aduce procesului de consolidare fiscală și implementării reformelor asumate de România, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.
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