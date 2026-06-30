Moody's avertizează: incertitudinea politică pune presiune pe consolidarea fiscală a României

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 iun. 2026, 07:40

Agenția de rating Moody's a atras atenția, asupra riscurilor pe care incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale le pot aduce procesului de consolidare fiscală și implementării reformelor asumate de România, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

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