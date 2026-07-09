Knockout fiscal: Fraudă uriașă de peste 5 milioane de euro, descoperită de ANAF în circuitele de MMA

Publicat 9 iul. 2026, 18:45 Sursă Realitatea.Net

O firmă organizatoare de turnee MMA a prejudiciat statul cu peste 26 de milioane de lei. Inspectorii ANAF-Antifraudă au descoperit că societatea comercială a încasat sume uriașe din difuzarea online a luptelor de arte marțiale, fără a declara niciun leu către autoritățile fiscale.

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