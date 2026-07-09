Knockout fiscal: Fraudă uriașă de peste 5 milioane de euro, descoperită de ANAF în circuitele de MMA

O firmă organizatoare de turnee MMA a prejudiciat statul cu peste 26 de milioane de lei. Inspectorii ANAF-Antifraudă au descoperit că societatea comercială a încasat sume uriașe din difuzarea online a luptelor de arte marțiale, fără a declara niciun leu către autoritățile fiscale.
Mecanismul prin care compania reușea să ascundă sume uriașe de bani se baza pe o comunitate masivă de fani ai artelor marțiale mixte, dispuși să plătească pentru a urmări competițiile în format live streaming. Firma comercializa direct pe platforme specializate abonamente lunare, ID-uri unice de participare și coduri digitale de acces pentru vizionarea galelor.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au stabilit că reprezentanții societății încasau constant sume de bani de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori. Toate aceste venituri lunare de la utilizatori erau colectate direct, însă ele nu apăreau niciodată înregistrate în actele contabile oficiale ale firmei, fiind complet ascunse de ochii Fiscului.
Traficul de audiență, redirecționat către cazinouri și pariuri online
Pe lângă vânzarea ilegală de conținut video, investigația inspectorilor ANAF a scos la iveală o a doua componentă extrem de profitabilă a schemei de evaziune. Reprezentanții firmei foloseau popularitatea luptelor MMA pentru a genera venituri nedeclarate din programe de afiliere cu alte domenii conexe.
Mai exact, publicul numeros atras de spectacolul din ring era redirecționat în mod strategic către platforme de jocuri de noroc și cazinouri online. Această activitate de promovare și afiliere era derulată prin intermediul unui grup de trei firme distincte, dar care erau controlate în realitate de aceiași asociați. Prin nedeclararea comisioanelor și a câștigurilor rezultate din această redirecționare a traficului web, rețeaua a reușit să se sustragă masiv de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.
Nota de plată calculată de Antifraudă: Prejudiciu de peste 26 de milioane de lei
Ingineria financiară creată în jurul galelor de arte marțiale a funcționat pe o perioadă lungă de timp, însă cumularea tuturor datelor din teren a permis inspectorilor fiscali să refacă întregul traseu al banilor.
Prin adunarea tuturor surselor de venit ascunse — atât din abonamentele de streaming, cât și din schemele de afiliere cu industria jocurilor de noroc —, ANAF Antifraudă a stabilit un prejudiciu total adus bugetului de stat de 26,36 milioane de lei. Pe numele celor implicați urmează să fie sesizate organele de urmărire penală pentru recuperarea integrală a sumelor și stabilirea răspunderii juridice.