Fiscalitate· 2 min citire
Frână pe cheltuielile statului: Datoria publică a trecut de 60% din PIB. Alexandru Nazare anunță înghețarea cheltuielilor de personal
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Publicat19 aug. 2026, 19:11
SursăRealitatea.Net
Restricții bugetare inevitabile după ce datoria publică a României a depășit nivelul de 60,1% din PIB în primul trimestru din 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a informat Cabinetul că atingerea acestui prag declanșează obligații legale stricte de înghețare și reducere a cheltuilor publice.
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