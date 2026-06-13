Analiză Daniel Udrescu: Deficiențe legislative identificate în O.U.G. nr. 78/2025 și propuneri de corectare

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 13 iun. 2026, 10:01

Daniel Udrescu semnalează, într-o nouă analiză, o serie de deficiențe legislative identificate în O.U.G. nr. 78/2025 și formulează propuneri concrete de corectare a actului normativ.

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