Fiscalitate· 4 min citire

Analiză Daniel Udrescu: Deficiențe legislative identificate în O.U.G. nr. 78/2025 și propuneri de corectare

Analiză Daniel Udrescu

Analiză Daniel Udrescu

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 13 iun. 2026, 10:01

Daniel Udrescu semnalează, într-o nouă analiză, o serie de deficiențe legislative identificate în O.U.G. nr. 78/2025 și formulează propuneri concrete de corectare a actului normativ.

  1. Utilizarea nejustificată a procedurii de urgență

Act normativ criticat:
O.U.G. nr. 78/2025.

Deficiență:
Preambulul invocă drept situație extraordinară întârzierea procesului legislativ și necesitatea adoptării în timp util a hotărârilor locale. Aceste elemente reprezintă situații administrative previzibile și recurente, nu evenimente excepționale care să justifice delegarea legislativă de urgență.

Consecință:
Apare riscul încălcării art. 115 alin. (4) din Constituție privind existența unei situații extraordinare reale.

Recomandare:
Abrogarea dispozițiilor adoptate prin procedură de urgență și reglementarea prin lege adoptată în Parlament.

  1. Motivare insuficientă a urgenței

Act criticat:
Preambulul O.U.G. nr. 78/2025.

Deficiență:
Nu este demonstrată imposibilitatea utilizării procedurii legislative ordinare.

Consecință:
Vulnerabilitate constituțională privind fundamentarea urgenței.

Recomandare:
Instituirea obligației de prezentare a unui studiu de impact și a unei justificări economice detaliate pentru orice ordonanță care afectează fiscalitatea locală.

  1. Condiționarea autonomiei locale prin sancțiuni financiare

Act criticat:
Art. 489² alin. (3) introdus prin O.U.G. nr. 78/2025.

Deficiență:
Neadoptarea sau necomunicarea hotărârii locale conduce la sistarea unor transferuri bugetare.

Consecință:
Limitarea indirectă a autonomiei locale și afectarea serviciilor publice locale.

Recomandare:
Eliminarea mecanismului de suspendare a transferurilor bugetare.

  1. Presiune legislativă asupra procesului deliberativ local

Deficiență:
Autoritățile locale sunt obligate să adopte decizii fiscale într-un interval foarte scurt.

Consecință:
Reducerea calității fundamentării economice și fiscale.

Recomandare:
Stabilirea unui termen minim de 90 de zile între publicarea normelor și adoptarea hotărârilor locale.

  1. Lipsa studiului de impact economic

Deficiență:
Nu există o evaluare a impactului asupra contribuabililor și bugetelor locale.

Consecință:
Creșterea riscului de măsuri disproporționate.

Recomandare:
Obligativitatea studiilor de impact înaintea modificării fiscalității locale.

  1. Instabilitate normativă excesivă

Acte criticate:
Legea nr. 239/2025 și O.U.G. nr. 78/2025.

Deficiență:
Modificări succesive într-un interval foarte scurt.

Consecință:
Imposibilitatea planificării fiscale și investiționale.

Recomandare:
Interzicerea modificării regimului fiscal local cu mai puțin de 12 luni înainte de aplicare.

  1. Lipsa predictibilității fiscale

Deficiență:
Contribuabilii nu își pot anticipa obligațiile fiscale pentru anul următor.

Consecință:
Blocarea investițiilor și a planificării financiare.

Recomandare:
Introducerea principiului stabilității fiscale multianuale.

  1. Confuzia dintre proprietate și utilizare

Acte criticate:
Titlul IX din Codul fiscal și normele de aplicare.

Deficiență:
Impozitarea este influențată de utilizarea declarată și de statutul utilizatorului.

Consecință:
Pierderea caracterului patrimonial al impozitului pe clădiri.

Recomandare:
Revenirea la impozitarea bazată exclusiv pe caracteristicile bunului.

  1. Reîncadrarea abuzivă a locuințelor

Deficiență:
Existența unui sediu social declarat poate determina reclasificarea locuinței.

Consecință:
Majorări de impozit de ordinul miilor sau zecilor de mii de lei anual.

Recomandare:
Încadrarea fiscală să fie realizată exclusiv pe baza utilizării efective a spațiului.

  1. Confuzia dintre sediu social și loc de desfășurare a activității

Acte criticate:
Practica administrativă rezultată din aplicarea Codului fiscal.

Deficiență:
Adresa juridică este tratată ca probă a activității economice.

Consecință:
Impozitare suplimentară fără fundament economic real.

Recomandare:
Separarea explicită în Codul fiscal a noțiunii de sediu social de noțiunea de spațiu utilizat economic.

  1. Lipsa unor criterii probatorii uniforme

Deficiență:
Autoritățile locale utilizează criterii diferite pentru aceeași situație de fapt.

Consecință:
Tratament fiscal neuniform la nivel național.

Recomandare:
Elaborarea unor norme metodologice obligatorii și unitare.

  1. Posibile încălcări ale principiului proporționalității

Deficiență:
Sarcina fiscală poate crește exponențial fără modificarea utilizării efective a proprietății.

Consecință:
Afectarea dreptului de proprietate și a libertății economice.

Recomandare:
Introducerea unor limite maxime de variație a impozitului în cazul reclasificărilor fiscale.

  1. Vulnerabilitate constituțională privind art. 1 alin. (5)

Deficiență:
Lipsă de claritate și previzibilitate a normei.

Recomandare:
Rescrierea integrală a dispozițiilor privind clasificarea clădirilor.

  1. Vulnerabilitate constituțională privind art. 44

Deficiență:
Afectarea disproporționată a exercițiului dreptului de proprietate.

Recomandare:
Corelarea sarcinii fiscale cu utilizarea economică efectivă.

  1. Vulnerabilitate constituțională privind art. 56

Deficiență:
Justa așezare a sarcinilor fiscale este afectată de criterii exclusiv formale.

Recomandare:
Introducerea principiului prevalenței realității economice asupra formei juridice.

CONCLUZIE GENERALĂ

Analiza O.U.G. nr. 78/2025 evidențiază un cumul de deficiențe procedurale, constituționale, fiscale și administrative. Actul normativ generează instabilitate legislativă, reduce predictibilitatea fiscală, afectează autonomia locală și menține mecanisme care permit reclasificarea fiscală a proprietăților pe criterii formale, fără legătură cu utilizarea efectivă a acestora. Se recomandă revizuirea integrală a reglementării, eliminarea sancțiunilor bugetare aplicate autorităților locale și reformarea sistemului de impozitare a clădirilor pe baza realității economice și a principiilor constituționale ale proporționalității, securității juridice și justei așezări a sarcinilor fiscale.

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