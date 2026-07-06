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Unitatea 1 a CNE Cernavodă, reconectată la Sistemul Energetic Național după oprirea planificată

CNE Cernavodă

CNE Cernavodă

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 iul. 2026, 08:13

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de duminică, după finalizarea cu succes a programului de oprire planificată, a anunțat Nuclearelectrica.

În perioada opririi, începută pe 10 mai 2026, au fost desfășurate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, testări obligatorii și implementări de modificări de proiect, toate realizate în condiții de maximă siguranță pentru personal, populație și mediu.

Unitatea 1, pusă în funcțiune în 1996, rămâne unul dintre cele mai performante reactoare nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%. De-a lungul exploatării sale, aceasta a contribuit la evitarea emisiilor a aproximativ 145 de milioane de tone de CO₂ și a produs în siguranță peste 149 de milioane MWh de energie electrică.

Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, fiecare cu o capacitate instalată de 700 MWe, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești.

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