Unitatea 1 a CNE Cernavodă, reconectată la Sistemul Energetic Național după oprirea planificată

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 iul. 2026, 08:13

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de duminică, după finalizarea cu succes a programului de oprire planificată, a anunțat Nuclearelectrica.

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