Energie· 1 min citire
Unitatea 1 a CNE Cernavodă, reconectată la Sistemul Energetic Național după oprirea planificată
CNE Cernavodă
Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de duminică, după finalizarea cu succes a programului de oprire planificată, a anunțat Nuclearelectrica.
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