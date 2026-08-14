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Guvernul aprobă relansarea exploatării de grafit din județul Gorj

Guvernul României

Guvernul României

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 09:52
Sursărealitatea.net

Decizia survine ca urmare a apelului comunitar privind materii prime critice.

Guvernul aprobă vineri relansarea exploatării de grafit din județul Gorj, o materie primă critică pentru producția de baterii, anulând decizia anterioară de închidere definitivă a minelor.

România are trei proiecte pe lista adoptată de Comisia Europeană în cursul anului trecut, ca urmare a apelului lansat în contextul Regulamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură și durabilă cu materii prime critice.

Regulamentul include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei.

Societatea Națională a Sării deține licență de concesiune a exploatării de șisturi grafitoase în perimetrul Ungurelașu-Polovragi din județul Gorj și a transmis documentația care dovedește capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului.

Reluarea activității în minele din acest perimetru care va fi permisă prin actul normativ de astăzi va contribui la dezvoltarea regiunii, la crearea de noi locuri de muncă și constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanță strategică.

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