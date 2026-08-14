România trebuie să-și consolideze rolul strategic la Marea Neagră și Parteneriatul Strategic cu SUA

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 14 aug. 2026, 10:32

UMPMV și PPMP consideră că securitatea Mării Negre, consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și întărirea capacității naționale de apărare trebuie să rămână obiective strategice fundamentale ale României.

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