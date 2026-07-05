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Sătui să stea la coadă pentru carburanți, tot mai mulți ruși își cumpără mașini electrice chinezești

Coada la o benzinărie din Rusia (Profimedia)

Coada la o benzinărie din Rusia (Profimedia)

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 5 iul. 2026, 09:40

Penuria de benzină și motorină provocată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse îi face pe tot mai mulți șoferi să se orienteze spre mașini electrice produse în China, arată un reportaj Reuters.

Un dealer auto din Moscova specializat în mărci chinezești susține că vânzările au explodat în doar câteva săptămâni, de la două-trei vehicule electrice vândute pe lună la două-trei vândute zilnic.

Explicația dealerului rus este că oamenii se reorientează spre electric odată cu agravarea crizei carburanților, atât pentru modelele accesibile, cât și pentru cele premium, arată Reuters.

Cele mai populare mărci electrice și hibride din Rusia sunt Geely, Dongfeng, GAC și Chery, iar cel mai vândut model electric produs local este Evolute, fabricat în Rusia din kituri furnizate de compania chineză Dongfeng.

În primele cinci luni ale anului au fost vândute aproximativ 24.600 de automobile hibride plug-in, cu 125% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Vânzările de automobile complet electrice au crescut cu 19%, până la 4.460 de unități.

Încărcarea electrică, de câteva ori mai ieftină în Rusia decât în Europa

În ultimele săptămâni, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere au redus semnificativ producția de combustibili în Rusia. Autoritățile au introdus restricții la vânzarea carburanților în numeroase regiuni, iar prețurile la pompă au ajuns în unele zone printre cele mai ridicate din Europa, potrivit calculelor Reuters.

Pe de altă parte, costul alimentării electrice în Rusia este, în medie, mai mic decât în Europa, atât la încărcarea publică, cât și la cea rezidențială.

Datele publice privind Rusia sunt limitate, însă estimările din industrie și prețurile medii ale energiei electrice arată că încărcarea unui vehicul electric costă aproximativ 0,10–0,15 €/kWh , adică de cel puțin trei ori mai mic decât în Europa.

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