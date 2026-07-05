Energie· 2 min citire
Sătui să stea la coadă pentru carburanți, tot mai mulți ruși își cumpără mașini electrice chinezești
Coada la o benzinărie din Rusia (Profimedia)
Penuria de benzină și motorină provocată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse îi face pe tot mai mulți șoferi să se orienteze spre mașini electrice produse în China, arată un reportaj Reuters.
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