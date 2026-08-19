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Sistemul energetic, sub presiune: Vineri este așteptat un nou record de consum
Energie
Publicat19 aug. 2026, 10:51
SursăRealitatea PLUS
Vineri va fi cea mai dificilă zi pentru sistemul energetic din România, când este așteptat un nou vârf de consum, în condițiile unui minim de producție, ca urmare a opririi celor două reactoare de la Cernavodă. Deocamdată nu există o dată clară pentru repornirea lor, însă autoritățile speră ca până la finalul lunii să poată fi repornit cel puțin unul dintre reactoare.
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