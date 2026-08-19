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Pierderi în agricultură din cauza secetei severe și a temperaturilor extrem de ridicate
Pierderi în agricultură din cauza secetei
Publicat19 aug. 2026, 09:35
Sursărealitatea.net
În Dobrogea, scăderea nivelului Dunării a lăsat agricultorii fără apă pe canalele de irigații.
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