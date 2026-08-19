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Hackerul care a vizat Letonia ar putea fi acelaşi cu cel care a paralizat activitatea ANCPI din România
Hackeri
Publicat19 aug. 2026, 09:28
Sursărealitatea.net
În Letonia a avut loc un atac cibernetic masiv, datele a peste 1,2 milioane de persoane şi a 200.000 de companii au fost sustrase.
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