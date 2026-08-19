Actualitate· 1 min citire

Hackerul care a vizat Letonia ar putea fi acelaşi cu cel care a paralizat activitatea ANCPI din România

Hackeri

Hackeri

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 09:28
Sursărealitatea.net

În Letonia a avut loc un atac cibernetic masiv, datele a peste 1,2 milioane de persoane şi a 200.000 de companii au fost sustrase.

În Letonia a avut loc un atac cibernetic masiv, datele a peste 1,2 milioane de persoane şi a 200.000 de companii au fost sustrase. Scara compromiterii este uriaşă, în condiţiile în care populaţia totală a Letoniei este de 1,9 milioane de locuitori.

Prim-ministrul Andris Kulbergs a cerut o anchetă oficială şi a criticat instituţia vizată, Direcţia pentru Siguranţa Traficului Rutier din Letonia, pentru întârzierea cu care a raportat incidentul.

Presa scrie că există indicii serioase care arată că hackerul care a vizat Letonia ar putea fi acelaşi cu cel care a paralizat recent activitatea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din România.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

letoniahackeriatac ciberneticancheta oficialaatac online

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe