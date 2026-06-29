Risc de blackout din cauza caniculei. Comandament de urgență la Ministerul Energiei

Publicat 29 iun. 2026, 17:55 Actualizat 29 iun. 2026, 18:04

Ministerul Energiei a convocat astăzi un comandament de urgență din cauza riscului tot mai mare de blackout în România. Nu doar temperaturile de peste 40 de grade îngrijorează autoritățile, ci și posibilitatea unor pene de curent de amploare.

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