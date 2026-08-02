Energie· 1 min citire
Carburanții s-au scumpit din nou, motorina este la un pas de 11 lei/litru
Cotatii ale carburantilor (arhiva)
Publicat2 aug. 2026, 12:02
SursăRealitatea Plus
Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta și suntem aproape de noi recorduri! Motorina este tot mai aproape de 11 lei pe litru, iar cea premium e la un pas de a ajunge la 12 lei. Între timp, experții avertizează că penuria în benzinării ar putea apărea mai repede de cât ne așteptăm. România are oficial stocuri petroliere pentru aproximativ 90 de zile, însă această cifră, repetată fără explicaţii, poate crea o falsă senzaţie de securitate.
Citește și
- 13:24Ce este „consumul fantomă” care ne umflă facturile și cum scăpăm de el
- 10:05Măsuri de urgență la Centrala nucleară Kozlodui. Dunărea a atins minime istorice și în Bulgaria
- 09:17Șeful ANRE, primele explicații despre facturile românilor după declararea alertei energetice
- 20:30Stare de alertă energetică la nivelul României, pentru luna august. Ilie Bolojan a anunțat importuri și posibile restricții – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News