Energie· 1 min citire
Expert în baraje avertizează: Cel puțin două proiecte importante au fost amânate, iar efectele se vor vedea în prețurile energiei
Barajul Siriu, Buzău
Publicat6 aug. 2026, 13:10
Actualizat6 aug. 2026, 13:25
SursăRealitatea PLUS
Criza energiei se va resimți cel mai puternic la plata facturilor, avertizează Cătălin Popescu, expert în baraje. Acesta susține că efortul făcut acum de autorități s-ar putea să nu aibă niciun efect. Specialistul spune că cel puțin două proiecte importante de infrastructură au fost amânate. În opinia sa, persoanele responsabile ar trebui trase la răspundere, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 07:29Facturile la energie ar putea crește cu până la 20% din această toamnă
- 15:58Consiliul Concurenței verifică din nou prețurile din benzinării. Sunt suspiciuni de speculă
- 11:49Ministerul Energiei, apel către români să-și REDUCĂ VOLUNTAR consumul de energie. Măsură fără precedent în ultimele decenii
- 22:39Sistemul Energetic Național: Victima crizelor politice și a lipsei de investiții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News