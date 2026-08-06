Expert în baraje avertizează: Cel puțin două proiecte importante au fost amânate, iar efectele se vor vedea în prețurile energiei

Publicat 6 aug. 2026, 13:10 Actualizat 6 aug. 2026, 13:25 Sursă Realitatea PLUS

Criza energiei se va resimți cel mai puternic la plata facturilor, avertizează Cătălin Popescu, expert în baraje. Acesta susține că efortul făcut acum de autorități s-ar putea să nu aibă niciun efect. Specialistul spune că cel puțin două proiecte importante de infrastructură au fost amânate. În opinia sa, persoanele responsabile ar trebui trase la răspundere, conform Realitatea PLUS.

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