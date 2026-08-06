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Expert în baraje avertizează: Cel puțin două proiecte importante au fost amânate, iar efectele se vor vedea în prețurile energiei

Barajul Siriu, Buzău

Barajul Siriu, Buzău

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat6 aug. 2026, 13:10
Actualizat6 aug. 2026, 13:25
SursăRealitatea PLUS

Criza energiei se va resimți cel mai puternic la plata facturilor, avertizează Cătălin Popescu, expert în baraje. Acesta susține că efortul făcut acum de autorități s-ar putea să nu aibă niciun efect. Specialistul spune că cel puțin două proiecte importante de infrastructură au fost amânate. În opinia sa, persoanele responsabile ar trebui trase la răspundere, conform Realitatea PLUS.

Proiecte de infrastructură critică, amânate

„Ar trebui puși, totuși, la răspundere cei care nu au făcut proiectele necesare pentru punerea în siguranță în astfel de situații. Vorbim despre proiecte care durează ani pentru a fi implementate. Cel puțin două sau trei proiecte la nivel de infrastructură critică au fost amânate. Acestea nu au fost puse în valoare”, a declarat Cătălin Popescu.

Expertul a avertizat că situația se poate agrava într-un interval scurt. „Vorbim de ordinul zecilor de ore. Dacă nu se va închide luni, se va închide marți sau miercuri, dacă tendința este descendentă”, a explicat acesta. Cătălin Popescu susține că măsurile luate în acest moment ar putea veni prea târziu.

Românii vor simți criza în facturi

Expertul avertizează că efectele crizei vor ajunge direct în buzunarele populației. „Cu toții vom vedea diferențe mari în prețurile energiei. Impactul se va resimți direct asupra prețului”, a declarat Cătălin Popescu. Acesta consideră că facturile vor reflecta costurile tot mai mari din sistemul energetic.

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