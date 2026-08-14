Propunere de modificare a Constituției României, pentru înlăturarea de îndată a Guvernului și premierului după moțiunea de cenzură

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 14 aug. 2026, 11:18

Expertul Daniel Udrescu vine, în contextul blocajului politic prelungit, cu propunerea de modificare a Constituției tocmai pentru a preîntâmpina repetarea unei astfel de situații. Concret, Udrescu propune ca legea fundamentală să precizeze explicit că premierul și Guvernul își pierd prerogativele imediat după ce sunt demiși prin moțiune de cenzură.

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