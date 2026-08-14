Propunere de modificare a Constituției României, pentru înlăturarea de îndată a Guvernului și premierului după moțiunea de cenzură

Expertul Daniel Udrescu vine, în contextul blocajului politic prelungit, cu propunerea de modificare a Constituției tocmai pentru a preîntâmpina repetarea unei astfel de situații. Concret, Udrescu propune ca legea fundamentală să precizeze explicit că premierul și Guvernul își pierd prerogativele imediat după ce sunt demiși prin moțiune de cenzură.
Propunere de modificare a Constituției României, formulata strict și tehnic pentru a asigura vacantarea și înlocuirea de îndată a funcțiilor de conducere.
Propunerea: Înlăturarea de îndată a Guvernului și Prim-ministrului după moțiunea de cenzură
Această modificare vizează eliminarea perioadei de interimat prelungit (cum sunt situațiile în care un premier demis refuză sau întârzie părăsirea funcției) și instituie o înlocuire automată.
Articolul 110 – Încetarea mandatului
Aliniatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Guvernul este demis la data adoptării de către Parlament a unei moțiuni de cenzură. Din momentul adoptării moțiunii, mandatul Prim-ministrului și al miniștrilor încetează de drept și de îndată. Este interzisă exercitarea oricăror atribuții executive de către membrii Guvernului demis.”
Se introduce Aliniatul (2^1):
„La data adoptării moțiunii de cenzură, Parlamentul, reunit în ședință comună, desemnează cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți un Prim-ministru interimar, în urma consultărilor obligatorii cu partidele politice reprezentate în Parlament. Mandatul Prim-ministrului interimar începe de drept la momentul votului și durează până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. Eșecul Parlamentului de a desemna Prim-ministrul interimar în aceeași ședință atrage dizolvarea de drept a Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate de către Autoritatea Electorală Permanentă în termen de maximum 60 de zile.”
Se introduce Aliniatul (2^2):
„În termen imperativ de maximum 14 zile de la adoptarea moțiunii de cenzură, partidul politic sau coaliția de partide care poate asigura sprijinul unei majorități parlamentare are obligația de a prezenta Parlamentului lista noului Guvern și programul de guvernare. Parlamentul acordă încrederea noului Guvern cu votul majorității deputaților și senatorilor în funcție. Dacă în termenul de 14 zile noul Guvern nu este învestit, Parlamentul se dizolvă de drept, funcțiile executive rămânând în sarcina Prim-ministrului interimar exclusiv pentru administrarea treburilor curente până la validarea noului Parlament rezultat din alegeri anticipate.”
Articolul 89^1 – Răspunderea pentru dezinformare și abuz instituțional
„Refuzul public al Președintelui sau al Prim-ministrului de a prezenta rapoartele asumate oficial, amânarea acestora cu mai mult de 15 zile de la termenul promis, sau declarațiile publice prin care se refuză colaborarea instituțională cu partide politice legal constituite și validate de Curtea Constituțională, atrag demiterea automată din funcție pentru abuz de putere și dezinformare.
Demiterea este constatată în termen de 48 de ore de către Curtea Constituțională, la sesizarea a cel puțin o treime din numărul deputaților sau senatorilor, ori a președinților ambelor Camere ale Parlamentului, iar funcția devine vacantă de drept.”