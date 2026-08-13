Iulian Iancu, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: „Am luat în glumă eticheta de <<omul rușilor>>. Am greșit enorm”

Publicat 13 aug. 2026, 21:33 Actualizat 13 aug. 2026, 21:36 Sursă Realitate Plus

Iulian Iancu, fost parlamentar și expert în energie, a făcut dezvăluiri explozive în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, explicând cum a ajuns să fie etichetat ani la rând drept „omul rușilor”. Întrebat de Anca Alexandrescu, Iancu a recunoscut că, la început, a tratat totul ca pe o glumă, fără să înțeleagă că eticheta era parte dintr-un mecanism bine construit.

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