Energie· 2 min citire
Iulian Iancu, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: „Am luat în glumă eticheta de <<omul rușilor>>. Am greșit enorm”
Iulian Iancu si Anca Alexandrescu
Publicat13 aug. 2026, 21:33
Actualizat13 aug. 2026, 21:36
SursăRealitate Plus
Iulian Iancu, fost parlamentar și expert în energie, a făcut dezvăluiri explozive în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, explicând cum a ajuns să fie etichetat ani la rând drept „omul rușilor”. Întrebat de Anca Alexandrescu, Iancu a recunoscut că, la început, a tratat totul ca pe o glumă, fără să înțeleagă că eticheta era parte dintr-un mecanism bine construit.
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