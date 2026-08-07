Daniel Udrescu: De ce oameni la fel de inteligenți ajung la performanțe atât de diferite?

Societatea vorbește frecvent despre inteligență ca și cum ea ar explica succesul profesional sau calitatea deciziilor. În realitate, inteligența este doar materia primă. Diferența dintre oameni apare în modul în care această resursă este dezvoltată și utilizată.
Primul factor este tipul de educație. Nu numărul diplomelor face diferența, ci felul în care o persoană a fost antrenată să gândească. Există o mare diferență între a memora răspunsuri și a învăța să formulezi ipoteze, să cauți contraargumente și să accepți că o concluzie poate fi infirmată de dovezi noi. Educația autentică nu produce certitudini, ci metode de căutare a adevărului.
Al doilea factor este selecția profesională. Unele profesii impun un proces continuu de filtrare intelectuală. Un judecător, un cercetător, un chirurg, un arhitect sau un antreprenor care gestionează proiecte complexe sunt obligați să ia decizii cu impact major, în condiții de incertitudine. Acest exercițiu repetat modelează felul în care este construit raționamentul.
Al treilea factor este motivația intelectuală. Pentru unii oameni, învățarea se încheie odată cu facultatea. Pentru alții, fiecare carte, fiecare proiect și fiecare conversație reprezintă o ocazie de a-și revizui propriile modele de gândire. Diferența dintre cele două categorii se acumulează an de an și devine uriașă după câteva decenii.
Al patrulea factor este expunerea la probleme complexe. Creierul se dezvoltă în funcție de provocările pe care le întâlnește. Cine rezolvă zilnic situații repetitive își perfecționează eficiența. Cine este obligat să integreze permanent informații juridice, economice, tehnice și umane își dezvoltă capacitatea de a înțelege sisteme complexe și relațiile dintre ele.
Al cincilea factor este personalitatea cognitivă. Unii oameni suportă cu greu incertitudinea și caută rapid un răspuns definitiv. Alții acceptă să trăiască o perioadă cu întrebări fără răspuns, să analizeze ipoteze concurente și să își modifice concluziile atunci când apar dovezi noi. Această toleranță la complexitate reprezintă una dintre cele mai valoroase calități intelectuale ale prezentului.
Privite împreună, aceste cinci elemente explică de ce două persoane cu un potențial intelectual asemănător pot ajunge la niveluri profesionale complet diferite. Diferența nu este dată doar de ceea ce au primit la începutul vieții, ci de modul în care și-au antrenat gândirea în fiecare etapă a carierei.
Poate că adevărata măsură a valorii intelectuale nu este cât de repede găsește cineva un răspuns, ci cât de bine știe să pună întrebările potrivite, cât de dispus este să își testeze propriile convingeri și cât de repede poate învăța atunci când realitatea îi demonstrează că trebuie să își schimbe modelul de gândire.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor