Daniel Udrescu: De ce oameni la fel de inteligenți ajung la performanțe atât de diferite?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 7 aug. 2026, 08:34

Societatea vorbește frecvent despre inteligență ca și cum ea ar explica succesul profesional sau calitatea deciziilor. În realitate, inteligența este doar materia primă. Diferența dintre oameni apare în modul în care această resursă este dezvoltată și utilizată.

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