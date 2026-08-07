Nivelul scăzut al Dunării blochează nave de croazieră în Ungaria și afectează transportul de marfă

Publicat 7 aug. 2026, 08:36 Sursă Realitatea.net

Nivelul extrem de scăzut al Dunării afectează serios navigația în Ungaria, unde 11 nave de croazieră sunt în prezent blocate, iar cele mai multe cargouri și-au suspendat activitatea sau circulă cu încărcături mult reduse.

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