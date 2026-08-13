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Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat
Unitatea de la Cernavodă
Publicat13 aug. 2026, 13:58
Sursărealitatea.net
Unitatea 1 a centralei a fost deconectată la sfârşitul lunii trecute din aceleaşi motive hidrologice.
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