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Ilie Bolojan, mesaj pe Facebook în plină criză energetică: premierul demis continuă să se laude cu măsurile luate
Ilie Bolojan
Publicat7 aug. 2026, 08:40
Actualizat7 aug. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis Ilie Bolojan a transmis, vineri dimineață, un nou mesaj pe rețelele de socializare, în contextul în care agenția de rating Moody's urmează să anunțe dacă retrogradează sau nu România în categoria „junk”.
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