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Iranul rupe înțelegerea cu SUA și acuză Washingtonul că și-a încălcat propriile angajamente

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat18 iul. 2026, 20:46
SursăAgerpres

Guvernul iranian a anunțat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că și-a încălcat obligațiile asumate prin declarația de intenție de la Islamabad.

Potrivit agenției iraniene Fars, citată de dpa, ministrul adjunct de externe Kazem Gharibabadi a declarat că Teheranul a suspendat acordul deoarece SUA au încălcat angajamentele prin 'măsurile lor agresive'.

'Suntem ocupați să apărăm țara', a afirmat oficialul iranian într-un interviu televizat, adăugând că, în aceste condiții, Iranul nu se mai consideră obligat să respecte înțelegerea.

Acordul-cadru, convenit la jumătatea lunii iunie, urma să deschidă calea către un acord final menit să pună capăt conflictului, negocierile fiind programate să se încheie în termen de 60 de zile. Documentul includea și prevederi privind deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Deși un armistițiu era în vigoare de la începutul lunii aprilie, conflictul s-a intensificat din nou la începutul lunii iulie.

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