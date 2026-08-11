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Mii de ţigarete şi 25 kg tutun descoperite în bagajele unor pasageri la Aeroportul Otopeni
Aeroportul Otopeni
Publicat11 aug. 2026, 11:54
Sursărealitatea.net
Comunicat de presă - Poliţia de Frontieră Română Mii de ţigarete şi 25 kg tutun descoperite în bagajele unor pasageri la Aeroportul Otopeni Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional Henri Coandă, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit aproximativ 19.000 ţigarete şi 25 kilograme de tutun vrac, nedeclarate şi ascunse în bagajele de cală a trei cetăţeni care au încercat să introducă ilegal bunurile în România.
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