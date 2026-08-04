Bolojan anunță noi măsuri în criza de energie. Dacă este cazul, se poate ajunge la întreruperi programate

Publicat 4 aug. 2026, 13:35 Actualizat 4 aug. 2026, 13:41 Sursă realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat marți dimineață trei ședințe de lucru consecutive cu responsabili din energie și din ministerele de resort, în contextul presiunii uriașe asupra Sistemului Energetic Național. Scăderea debitului Dunării și riscurile pentru funcționarea Unității 2 de la Cernavodă au determinat adoptarea unor măsuri urgente, cea mai radicală fiind legată de posibilitatea întreruperii alimentării cu energie a marilor consumatori.

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