Actualitate· 2 min citire
Nicușor Dan a promulgat legea pentru criza carburanților și prelungirea TVA de 9% la locuințe
Nicușor Dan
Publicat4 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan a promulgat două legi care vizează prețurile carburanților și cumpărarea locuințelor. Prima lege permite declararea stării de criză pe piața produselor petroliere. A doua prelungește termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Președintele susține că măsurile sunt necesare pentru stabilitatea economică și protejarea veniturilor românilor.
Citește și
- 16:01Consiliul Concurenței analizează scumpirea motorinei: „Nu excludem ca unii operatori să fi profitat”
- 13:35Bolojan anunță noi măsuri în criza de energie. Dacă este cazul, se poate ajunge la întreruperi programate
- 13:08Cafeaua se scumpeşte din nou; stocurile de Arabica, aproape de minimele anilor '90 (analiză)
- 13:05 Iluminatul arhitectural al Palatului Justiţiei Arad, oprit pentru reducerea consumului de energie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News