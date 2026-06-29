Cum ne răcorim în casă cu banalul ventilator: trucuri reinventate de teama facturilor uriașe

Rețelele de socializare sunt pline, în aceste zile caniculare, de sfaturi despre cum putem folosi mijloace tradiționale de răcorire pentru a îmblânzi valul de căldură. Ventilatorul – odinioară soluția preferată în zilele toride de vară – a pierdut teren în fața aparatelor de aer condiționat, mult mai eficiente, dar și mult mai scumpe. Scumpirea accelerată a energiei electrice i-a făcut însă pe mulți români să revină la metode vechi, hibride sau improvizate, prin care să obțină confort termic fără a-și periclita bugetul lunar.
Ventilatorul și gheața: metoda „low‑tech” care revine în forță
Pe grupurile de Facebook circulă tot mai des soluții ingenioase, adaptate la realitatea facturilor din 2024–2025. Una dintre cele mai populare improvizații vine din zona „clasicelor trucuri cu gheață”.
Cine are ladă frigorifică pune câteva (10–12) PET-uri de 2 L cu apă la înghețat. Le împarte în două grupe: prima grupă o pune într-o tavă, un ventilator care să meargă nu foarte repede, dar să bată spre ele, de preferat nu spre noi. Totul într-o cameră cu ușa închisă, ca să păstreze răcoarea și umezeala. Seara le punem la înghețat, iar mâine scoatem celelalte sticle, este sfatul dat de un utilizator, la o postare legată de eficacitatea unui ventilator în aceste zilele toride.
Metoda funcționează pe principiul răcirii aerului prin contact cu un obiect rece, imitând – rudimentar – efectul unui aparat de aer condiționat.
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În apartamente, utilizatorii recomandă și folie de aluminiu pe geamuri, pentru a reflecta radiația solară.
Ventilator + aer condiționat: soluția hibridă pentru consum redus
O altă strategie virală este folosirea ventilatorului ca „amplificator” al aerului condiționat, reducând timpul de funcționare al AC-ului și, implicit, consumul.
„Eu am un aparat de aer condiționat la etaj, pe peretele din capul scării. Pun aerul pe swing mode, iar la capătul de jos am un ventilator cu picior. Ventilatorul pe rotație, aerul pornit – răcesc și la etaj, și la parter destul de repede.”
Această combinație creează un flux vertical de aer rece, distribuindu-l uniform în locuințe cu două niveluri sau în apartamente cu holuri lungi. Practic, ventilatorul reduce nevoia ca AC-ul să funcționeze continuu la putere mare.
Un alt sfat frecvent menționat pe rețele: umezirea pielii pentru a accelera evaporarea, proces care ajută corpul să se termoreguleze.
„Nu răcește aerul din cameră, dar elimină senzația de toropeală și îmbunătățește confortul corpului.”
Aer condiționat „ad‑hoc” de la maestrul improvizațiilor
Creativitatea utilizatorilor nu se oprește la metodele clasice. Pe Facebook apar și soluții de tip „DIY cooling”, unele surprinzător de elaborate.
„Aer condiționat ad-hoc. Un ventilator modest, două (sau mai multe) cutii de făcut cuburi de gheață, un sac impermeabil, sârmă, suport. Licența îmi aparține.”
Autorul explică principiul: „Studiind răcitoare de aer pe internet, m-am întrebat ce fac ele. Păi trec aerul din încăpere printr-un sistem care îl răcește. Deci, da.”
Dispozitivul improvizat funcționează ca un mini‑răcitor evaporativ, util pentru cei care nu își permit un aparat de aer condiționat sau nu suportă căldura excesivă.
„Am publicat în ideea că poate fi de ajutor celor care nu vor/nu-și permit un AC”, susține cel care se autointitulează „maestrul improvizațiilor”.
Cât crește factura la energie într-o lună caniculară?
Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a publicat mai multe analize privind consumul aparatelor de aer condiționat. Conform estimărilor ANRE, un AC de 9000 BTU consumă 0,7–1,2 kWh/oră, ceea ce poate duce la o creștere a facturii cu 150–250 lei/lună în perioadele caniculare.
Ventilatorul, în schimb, consumă de 10–15 ori mai puțin, ceea ce explică revenirea masivă la soluțiile „low‑tech”.