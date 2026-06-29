Cum ne răcorim în casă cu banalul ventilator: trucuri reinventate de teama facturilor uriașe

Publicat 29 iun. 2026, 16:10 Sursă Realitatea.Net

Rețelele de socializare sunt pline, în aceste zile caniculare, de sfaturi despre cum putem folosi mijloace tradiționale de răcorire pentru a îmblânzi valul de căldură. Ventilatorul – odinioară soluția preferată în zilele toride de vară – a pierdut teren în fața aparatelor de aer condiționat, mult mai eficiente, dar și mult mai scumpe. Scumpirea accelerată a energiei electrice i-a făcut însă pe mulți români să revină la metode vechi, hibride sau improvizate, prin care să obțină confort termic fără a-și periclita bugetul lunar.

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