Bulgaria ne-a luat fața: țara vecină a intrat în topul mondial al stocării energiei electrice, România este la coada clasamentului în UE

Publicat 16 iun. 2026, 17:26 Actualizat 16 iun. 2026, 17:27 Sursă Realitatea.Net

Bulgaria ne-a luat fața în cursa pentru stocarea energiei electrice. Țara vecină a ajuns în 2026 printre economiile cu cea mai mare concentrare de sisteme de stocare prin baterii din lume, cu instalați și proiecte noi care intră în funcțiune într-un ritm accelerat, arată un raport oficial. De altfel, În plus, Bulgaria face profit consistent pe seama României: cumpără energie ieftină ziua și o revinde scump seara, profitând de diferențele de preț din piață.

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