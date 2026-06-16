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Bulgaria ne-a luat fața: țara vecină a intrat în topul mondial al stocării energiei electrice, România este la coada clasamentului în UE

Parc solar în Bulgaria (Profimedia)

Parc solar în Bulgaria (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 iun. 2026, 17:26
Actualizat16 iun. 2026, 17:27
SursăRealitatea.Net

Bulgaria ne-a luat fața în cursa pentru stocarea energiei electrice. Țara vecină a ajuns în 2026 printre economiile cu cea mai mare concentrare de sisteme de stocare prin baterii din lume, cu instalați și proiecte noi care intră în funcțiune într-un ritm accelerat, arată un raport oficial. De altfel, În plus, Bulgaria face profit consistent pe seama României: cumpără energie ieftină ziua și o revinde scump seara, profitând de diferențele de preț din piață.

Bulgaria devine rapid una dintre țările cu cea mai mare concentrație de sisteme de stocare a energiei electrice prin baterii (BES) din Europa și chiar la nivel global. În mai 2026, țara ajunsese la o capacitate instalată de 3,3 GW și continuă să pună în funcțiune proiecte noi într-un ritm accelerat, potrivit raportului „Decarbonizarea în Bulgaria: Impulsionarea tranziției către emisii reduse de carbon”, citat de publicația Aktualno.

Bulgaria se află deja în top 3 în Europa, după Germania și Italia, cu o capacitate de stocare de peste 12.000 de megawați-oră. În cazul unei căderi totale a producției din surse clasice, țara își poate menține rețeaua funcțională timp de două ore și jumătate folosind exclusiv baterii și centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare (PHP). România, în schimb, poate rezista cel mult 15 minute, se arată în raport.

Această orientare către tehnologiile de ultimă generație îi permite Bulgariei să obțină profituri considerabile pe seama vecinilor, inclusiv România și Grecia: cumpără energie ieftină în timpul zilei și o revinde scump seara, profitând de diferențele de preț din piață.

Expert român: „Avem nevoie de profesioniști la Ministerul Energiei!”

Handicapul energetic al României este remarcat și de specialiștii autohtoni, care au tras de mult timp semnale de alarmă privind politica energetică învechită a ministerului de resort.

Expertul în energie, Dian Popescu, a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS cum țara noastră ajunge să plătească prețuri uriașe, de până la 300 de euro pe megawatt-oră.

Și expertul în energie Dumitru Chisăliță a subliniat situația aparent paradoxală din România: deși avem una dintre cele mai mari producții de energie din regiune, prețurile plătite de consumatori se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

România a ajuns să plătească de aproape șapte ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria decât a încasat pentru energia vândută bulgarilor la prânz, arată președintele Asociației Energia Inteligentă.

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