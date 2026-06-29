Energie· 1 min citire

Amendament pentru prelungirea plafonării prețului motorinei. Măsura de protecție expiră la 1 iulie

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat29 iun. 2026, 20:55
Actualizat29 iun. 2026, 20:58
SursăRealitate Plus

PSD solicită prelungirea cu încă 3 luni a măsurii de plafonare a prețului motorine. Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, a transmis că amendamentul a fost depus de social-democrați și că proiectul trebuie să treacă de comisiile de specialitate. În caz contrar, spune acesta, românii vor fi loviți de o creștere bruscă a tarifului, începând de miercuri.

O nouă creștere a prețului la motorină ar putea lovi România după 30 iunie, odată cu expirarea ordonanței privind plafonarea adaosului comercial și reducerea de 36 de bani pe litru. Social-democrații cer prelungirea măsurii pentru încă trei luni, pentru a menține prețurile sub control.

„O eventuală eliminare a plafonării și a reducerii de 36 de bani pe litrul de motorină standard ar duce la o creștere a prețului carburantului pentru populație și pentru companii”, avertizează inițiatorii amendamentului.

„Dacă proiectul nu va trece de comisii și de plen, vom putea asista cu toții la o creștere a prețului motorinei standard începând cu ziua de miercuri”, mai precizează aceștia.

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