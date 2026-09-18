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BNR, curs valutar 18 septembrie 2026: Euro urcă la 5,2644 lei

Euro

Euro

Scris deCatalina Anghel
Publicat18 sept. 2026, 15:25
Actualizat18 sept. 2026, 16:01

Banca Națională a României a anunțat, pentru vineri, 18 septembrie 2026, o creștere a cursului euro la 5,2644 lei, cu 0,0043 lei (+0,08%) peste cotația din ziua precedentă, de 5,2601 lei.

Cursul BNR pentru 18 septembrie 2026: cât valorează azi euro și dolarul

Banca Națională a României a anunțat, pentru vineri, 18 septembrie 2026, o creștere a cursului euro la 5,2644 lei, cu 0,0043 lei (+0,08%) peste cotația din ziua precedentă, de 5,2601 lei.

Dolarul american s-a menținut aproape stabil, coborând ușor la 4,5839 lei, cu 0,0005 lei mai puțin (-0,01%) decât joi, când se tranzacționa la 4,5844 lei.

Evoluția și pentru celelalte valute de referință

Francul elvețian a urcat la 5,5564 lei, cu 0,0060 lei mai mult (+0,11%) față de 5,5504 lei, cotația anterioară. Lira sterlină a scăzut la 6,1267 lei, cu 0,0143 lei mai puțin (-0,23%) față de 6,1410 lei.

Gramul de aur a înregistrat cea mai vizibilă mișcare a zilei, scumpindu-se de la 635,2678 lei la 644,7094 lei, o creștere de peste 9 lei, în linie cu evoluția prețului internațional al metalului prețios.

De ce contează cursul BNR pentru români

Cursul oficial anunțat zilnic de BNR este reperul folosit pentru calculul ratelor la creditele în euro sau în alte valute, pentru operațiuni comerciale, pentru evaluări fiscale și pentru conversia sumelor plătite sau încasate în valută. Deși cursul din piață (la casele de schimb sau la bănci) poate diferi ușor, în funcție de comisioanele aplicate, cotația BNR rămâne cea de referință pentru contractele oficiale și pentru rapoartele economice.

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