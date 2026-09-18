BNR, curs valutar 18 septembrie 2026: Euro urcă la 5,2644 lei

Publicat 18 sept. 2026, 15:25 Actualizat 18 sept. 2026, 16:01

Banca Națională a României a anunțat, pentru vineri, 18 septembrie 2026, o creștere a cursului euro la 5,2644 lei, cu 0,0043 lei (+0,08%) peste cotația din ziua precedentă, de 5,2601 lei.

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