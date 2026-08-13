Guvernatorul BNR, despre cursul leu-euro: „Îl lăsăm mai flexibil. E unde trebuie, acum”

Publicat 13 aug. 2026, 11:54 Actualizat 13 aug. 2026, 12:07 Sursă Realitatea.Net

Deși moneda unică europeană a depășit de mult borna de 5 lei, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, spune că BNR lasă cursul mai felxibil și că actualele valori sunt „unde trebuie”.

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