Curs valutar joi, 14 mai. Euro ajunge la 5,20 lei după recordurile de săptămâna trecută

Sursă: Realitatea.net

Leul românesc se întărește în fața monedei unice europene. Potrivit datelor oficiale publicate de BNR joi, 14 mai, un euro a fost cotat la 5,2052 lei, marcând o nouă scădere față de ședința precedentă.

Leul românesc, în ofensivă: Euro scade pentru a patra zi consecutiv

Piața valutară locală confirmă joi, 14 mai, o tendință clară de apreciere a monedei naționale în raport cu principalele valute de referință. Moneda europeană își menține trendul descendent început la debutul săptămânii, marcând a patra zi consecutivă de scădere. După ce luni euro era cotat la 5,2222 lei , acesta a pierdut constant teren, ajungând miercuri la 5,2056 lei . Astăzi, Banca Națională a României a anunțat o nouă cotație în scădere, stabilind valoarea unui euro la 5,2052 lei .

Această evoluție vine după o corecție semnificativă înregistrată marți, când euro a pierdut peste un ban (0,0119 lei ) față de ședința precedentă, consolidând astfel poziția leului pe piața interbancară.

Dolarul și lira sterlină urmează trendul, în timp ce aurul și francul elvețian cresc

Nu doar moneda unică europeană a pierdut viteză în fața leului. Dolarul american a înregistrat, de asemenea, o depreciere, fiind cotat de BNR la 4,4455 lei , față de valoarea de 4,4479 lei raportată în ziua precedentă. În aceeași notă, lira sterlină a cunoscut o corecție ușoară, ajungând la pragul de 6,0089 lei , cu o scădere de 0,0011 lei față de miercuri.

La polul opus, câteva active de refugiu au înregistrat aprecieri marginale. Francul elvețian a urcat ușor, atingând valoarea de 5,6863 lei , în timp ce gramul de aur a continuat să se scumpească. Prețul metalului prețios a ajuns joi la 671,7496 lei , marcând un avans de 0,0387 lei față de ultima evaluare oficială.

Investiții masive în Sănătate prin PNRR

În paralel cu dinamica pieței financiare, sectorul public primește o infuzie de capital prin Ministerul Sănătății. Instituția a anunțat prelungirea unor proiecte esențiale finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de aproape 2 miliarde de lei . Fondurile sunt direcționate către obiective prioritare: modernizarea spitalelor din întreaga țară, extinderea secțiilor de terapie intensivă (ATI) destinate nou-născuților și accelerarea procesului de digitalizare a sistemului medical românesc.

Principalele cotații din ședința de astăzi de la BNR